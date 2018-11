Oulun käräjäoikeus on vanginnut 1990-luvulla syntyneen miehen, jota epäillään taposta. Rikoskomisario Antti Palokangas Oulun poliisilaitokselta kertoo, että henkirikoksen uhriksi on joutunut oululainen mies. Rikos on tapahtunut tämän syksyn aikana.

Tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi poliisi on vielä varsin vaitonainen tapauksen yksityiskohdista.

Henkirikos tuli ilmi muun tutkinnan yhteydessä. Poliisi ei kommentoi tekotapaa tai tekoajankohtaa.