Oululainen kiertotalousyritys haluaa hävikkikasvikset ravintoloiden keittiöön ja kauppojen hyllylle – suunnitelmana valmistaa salaattiaineksia ja pikkelssejä

Moni kauppojen hedelmä- ja vihannesosaston tuote on vielä käyttökelpoinen, kun se päätyy roskiin. Tämän ongelman ratkaisemiseen keskittyy oululainen kiertotalousyritys CircMeal Oy, joka pyrkii hyödyntämään mahdollisimman paljon hävikkiin menneistä kasviksista jalostamalla niistä raaka-aineita ja valmistuotteita ravintoloihin ja kauppoihin käyttöön.

CircMealin toimitusjohtaja Sakari Kiviniemi kertoo, että syyskuussa toimintansa aloittava yritys sai alkunsa vuoden 2018 loppupuolella. Ajatus hävikkikasviksista valmisteita tuottavasta yrityksestä tuli ravintoloitsija Anne Mikkolalta, jonka ravintola Tuba on hyödyntänyt toiminnassaan hävikkiraaka-aineita nyt neljän vuoden ajan.

CircMealin on tarkoitus ainakin aluksi valmistaa muun muassa salaattiaineksia, pikkelssejä, smoothieita ja mehuja.

– On olemassa monenlaisia tuotteita, joita voidaan tehdä valmiiksi ja joita ravintolat voivat hyödyntää. Esimerkiksi lounasravintoloissa pääpaino on salaateissa ja á la carte -ravintoloiden puolella pitemmälle menevissä tuotteissa, Kiviniemi kuvailee yrityksen toimintaa.

Tällä hetkellä yritys odottaa liiketilojensa valmistumista, mutta testaa konseptiaan Iin Ilmastoareena-tapahtumassa tarjoilemalla hävikkivihanneksista tehtyä kasviskeittoa.

Start up -yrityksen toimintaa on tarkoitus pilotoida Oulun seudulla, mutta Kiviniemi kertoo, että heidän tarkoituksenaan on laajentua jatkossa muualle Suomeen ja myös ulkomaille.

Hävikkikasviksia tuotteissaan hyödyntävän yrityksen on tarkoitus huolehtia myös oman hävikkinsä päätymisestä uusiokäyttöön.

– Aiomme hankkia biokaasulla toimivan toimitusauton ja yrityksen omat hävikit menevät sitten biokaasutuotantoon. Ympyrä sulkeutuu, kun kaikki käytetään hyväksi, Kiviniemi kertoo.