Vihreiden Henna Määttä ja kokoomuksen Niilo Heinonen ovat molemmat ensimmäisen kauden valtuutettuja. He korostavat, että kun on leikkiin ryhdytty ja äänestäjien luottamus hankittu, työt pitää hoitaa kunnolla. KUVA: Jarmo Kontiainen

Mitä ihmettä ne Oulun kaupunginvaltuutetut oikein tekevät? Minkä verran he käyttävät aikaansa luottamustehtäviin, joita monilla on useita? Mistä he saavat tietonsa, vai tietävätkö he yleensä mistään mitään? Näinhän sitä usein ihmetellään. Me kysyimme...