Oululainen Kati Rasmus kokoaa tuhansista pienistä hamahelmistä isokokoisia julkkiskuvia – pinseteillä on koottu Saara Aalto ja Sampo Kaulanen

Näin teet hamahelmistä taulun

Marketit sekä askartelu- ja lelukaupat myyvät hamahelmiä ja -alustoja. Niitä voi tilata myös netistä.

Hamahelmien hinnat vaihtelevat värien mukaan. Tuhat perushelmeä maksaa noin 1,50 euroa ja yksi alusta kaksi euroa.

Hamahelmitöiden tekemiseen on netissä useita sovellusohjelmia, muun muassa maksuton Photo Pearls -sovellus.

Pinsettien käyttö helpottaa työskentelyä.

Kun kuva on valmis, hamahelmityö silitetään pois alustalta.

Silityslämpötila on enintään 150 astetta eli rauta on kakkoselle. Jos rauta on liian kuuma, helmet sulavat.

Aseta hamahelmikuvan ”väärän” puolen päälle leivinpaperi, ja silitä kulmasta kulmaan.

Kärsivällisyyttä. Kuvan irtoamiseen alustasta voi mennä muutama tunti.

Kun kuvan reunat nouset ylös, kuva on valmis.

Hamahelmialustan voi käyttää silityksen jälkeen uudelleen.

Kati Rasmuksen hamahelmitöitä Instagramissa kati.hamahelmi.