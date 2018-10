Oululainen kansanedustaja Immonen huolissaan, että päästötavoitteet ovat liian kunnianhimoisia: "Suomalainen työ on ekoteko"

Näin on. Päästörajoitustavoitteiden tulkinassa on menty liian pitkälle. "Mallioppilas" -ajatus on jo aikansa elänyt, sillä kyse on turhuudesta, johon vain aniharvoilla on ollut ja on varaa. Ilmasto ei globaalisti tunnista suomalaista raitista ja puhdasta ilmaa, päästötöntä liikennettä, "kierrätystaloutta", jne. Ilmastotavoitteiden tulkinta on ollut hämmästyttävän mustavalkoista, emme hyödy mitään siitä, vaikka numeerisesti laittaisimme tavoitteet vielä korkeammiksi (alemmiksi ) -

Aikaansa seuraava suomalainen voi havaita eron asiallisen ajattelun ja haihattelun välillä. Suomessa etäisyydet ovat pitkiä ja osasta tiestöä on tulossa tavarakuljetuksen valtaväyliä, joilla kuitenkin pitäisi olla tilaa aivan tavalliselle liikenteelle ja normaaleille ajoille. Ehkä EU-virkojen kiivas tavoittelu on saanut aikaan sen, että maalaisjärki on unohtunut kotiin. Jos sinnekään. Toverillinen suhtautuminen komisssion jäseniin on saanut aikaan hätääntymistä Suomessa, jossa työmatkat kohta taitetaan hevospelillä, polkupyörällä tai jalkaisin, koska autoilu on tullut entistä kalliimmaksi ja kulkeminen teillä näyttää monimutkaistuvan joka päivä. Rumaa ja tarpeetonta. Kaavailtu perustuslainvastainen autoilijoiden seuraaminen sähköisesti on jo kestämätön ajatus. Suomalainen puhdas ilma ei välttämättä siirry virvoittamaan juuri muita eurooppalaisia, jotka asuvat metropoleissa ja joissa autoiluun ja liikkumiseen liittyvät kysymykset (ei ongelmat) on ratkaistu joukkoliikennettä lisäämällä silloin kun siihen on ollut tarvetta. Oikeistopopulismilla on toinenkin puoli ja on ikävää huomata, että kepittäminen jatkuu vaikeuttamalla jokapäiväisen leivän hankintaa.