Oululainen Joonatan Väisänen innostui rapista 10-vuotiaana – tuore rapin Suomen mestari hallitsee vapaan tyylin

Freestyle-rapissa mitään ei voi kirjoittaa valmiiksi, sanoo Joonatan Väisänen.

Vaikka oululainen Joonatan Väisänen, 22, opiskelee Oulun yliopistossa musiikinopettajaksi jo kolmatta vuotta, ei opettaminen ole hänelle houkuttelevin uravaihtoehto. Paljon mieluummin hän tekee itse musiikkia.

Jokrates-artistinimellä tunnetulle Väisäselle innostus musiikkia kohtaan on tullut äidinmaidossa. Äiti on musiikinopettaja, ja isovelikin elättää itsensä musiikilla.

Rapille Väisänen menetti sydämensä 10 ikävuoden huiteilla. Rap-musiikkia oli jo pulpahdellut monelta suunnalta, mutta lopullisen vaikutuksen se teki jalkapalloa harrastaneeseen Väisäseen soituaan Cristiano Ronaldon jalkapallovideoiden taustalla Youtubessa.

KUVA: Anssi Juntto

– Samoihin aikoihin, ehkä vitos–kutosluokalla, serkku näytti minulle Rap SM -kisojen vuoden 2005 finaalin, ja innostuin sitten myös freestyle-rapista, hän selvittää.

Kaksi vuotta sitten Väisänen osallistui Rap SM -kisoihin ensimmäisen kerran itse ja selviytyi heti kahdeksan parhaan joukkoon. Reilun kuukauden takaisesta tämän vuoden kilpailusta irtosi mestaruus.

Väisänen luonnehtii kirjoitetun rapin ja freestylen olevan aivan eri lajeja. Kaikilta listaräppäreiltä ei luonnistu freestyle, ja freestyle-räppärit taas eivät välttämättä ole kummoisia biisintekijöitä.

Väisäsen taidot ovat kertyneet vuosien varrella käydyistä lukuisista leikkimielisistä battleista niin koulussa kuin kotibileissäkin. Freestylea voi myös treenata itsekseen laittamalla taustamusiikit soimaan ja räppäämällä siihen päälle mitä mieleen juolahtaa.

Valmiiksi ei kuitenkaan voi kirjoittaa mitään. Se on kirjoittamaton sääntö.

– Minun mielestäni liika miettiminen vain pahentaa suoritusta. Sitä vain stressaa, että mitä minun pitikään sanoa. Kuulostaa hassulta, että menee huonommin, jos miettii valmiiksi hyviä juttuja, mutta niin se vain on. Ja sen näkee, Väisänen sanoo.

– Freestylessa on pääasia, että pääsee flow-tilaan ja saa kunnon momentumin päälle.

Itse kilpailussa ajatuksen on syytä olla lauseen tai kaksi suuta edellä. Väisäsellä on yhtä lausetta räpätessään jo seuraava riimi mielessä. Jonkun hyvän pointin keksittyään hän pyrkii kehittämään jotain muuta ensimmäiseen lauseeseen ja jättämään varsinaisen kärjen riimiparin loppuun.

Freestyle-rapin SM on Väisäselle arvokas titteli, mutta hänen suurimmat tavoitteet ovat aina olleet musiikin tekemisessä ja artistiudessa. Jokratesin musiikin tuotantopuolesta huolehtii tätä nykyä isoveli Johannes Väisänen alias Theo John, kun Joonatan itse vastaa pääasiassa sanoituksista.

– Inspiraatiota hakiessani tutustun yleensä saman aiheisiin runoihin ja maalauksiin. Suuri kestosuosikkini on edesmennyt yhdysvaltalainen taiteilija Jean-Michel Basquiat, jonka teokset ovat tuoneet maustetta moniin biiseihini, hän kertoo.

Jokratesin edellinen singleTykkäät kuitenkin julkaistiin marraskuun alussa, ja seuraava How You Like Me Now putkahtaa ulos ensi perjantaina. Englanninkielisestä nimestä huolimatta uutuudessakin räpätään suomeksi.

Toistaiseksi julkaistut kappaleet ovat olleet tyyleiltään varsin erilaisia.

– Tähän mennessä olemme menneet biisi kerrallaan, mutta olemme jo leikkineet ajatuksella, että kasaisi useamman biisin kokonaisuuden. Ep:n tai albumin vuoro on luultavasti ensi vuonna.