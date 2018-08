Oululainen Aapo Rautio nousee lavalle soittamaan ilmakitaraa kahdeksan vuoden jälkeen – ”Tee se maasi vuoksi, tee se ilmakitaran takia”

Vuonna 2010 ”Little Angus” tykitti ilmakitaralla AC/DC:tä. Tänään Aapo Rautio osallistuu Mustien Hevosten karsintaan tavoitteenaan taas finaalipaikka. Ikää on tullut lisää, mutta innostus on yhtä kova kuin kymmenvuotiaana.

Torstaina 26. elokuuta 2010 ravintola 45 Specialin ovesta astui sisään erittäin alaikäinen pikkukaveri. Kymmenvuotias Aapo Rautio saapui osallistumaan Ilmakitaransoiton MM-kisojen Mustien Hevosten karsintaan.

Kahdeksan vuotta myöhemmin Rautio muistaa hyvin silloiset kilpakumppanit, tulihan heistä monista hyviä kavereita.

Karsinnoissa Rautio soitti eri biisin kuin finaalissa. Nelivitosen lavalla kajahti AC/DC:n Whole Lotta Rosie.

– Biisin alkuriffien aikana on tapana, että yleisö huutaa Angus, Angus. Kun olin lavalla, muut alkoivat huutaa sitä. Se innosti.

Karsinnoista jatkoon pääsi neljä kilpailijaa, Rautio heidän mukanaan.

– Muistan, kun me karsinnan voittajat olimme yhtä aikaa pienen pienellä lavalla. Emme soittaneet kilpaa, vaan toistemme kanssa. Se onkin ilmakitarassa parasta. Kun kilpailu on ohi, kaikki onnittelevat toisiaan, ja viimeisenä soitetaan yhdessä Rockin’ in the Free World!

Asuna pikkutakki ja katkaistut kalsarit

Seuraavan päivän iltana ”Little Angus” asteli lavalle hirvittävän peloissaan. Lava oli torilla ja yleisöä oli valtavasti.

– Mutta heti kun kilpailubiisini AC/DC:n Rocker alkoi, unohdin yleisön ja annoin vain mennä. Minuutin tykittelin, hattukin tipahti.

Tykittely tuotti kuudennen sijan. Tuona vuonna voittaja oli ranskalainen Sylvain ”Günther Love” Quimene.

– Silloin AC/DC oli minulle kova sana. Toki musiikkimakuni on muuttunut, mutta sen tyylinen on edelleen hyvin tärkeää.

Rautio muistelee yhtyeen innoittamana vain ilmoittaneensa vanhemmilleen haluavansa osallistua Ilmakitaransoiton MM-kilpailuihin. Vanhemmat suostuivat alkuhämmennyksen jälkeen.

Rautio suunnitteli itse hahmon ja vaatteet. Hän oli innoissaan Angus Youngista ja suunnitteli itsestään kitaristin pienoisversion. Vaatteiksi hän löysi jostain mustan pikkutakin ja sortsit saatiin katkaisemalla mustat kalsarit.

Nyt Aapo Rautio on varttunut täysi-ikäiseksi ja pituuttakin on tullut tuplasti lisää. Hän on valmistunut Madetojan musiikkilukiosta ja työskentelee Rotuaarin McDonald’silla. Mukavaa hommaa, jossa saa tehdä monipuolisesti erilaisia töitä, nuorimies toteaa.

Loppuikäänsä Rautio ei aio hampurilaisia paistaa, vaan musiikki- ja taideala, erityisesti elokuva, kiinnostaa. Ja varsinkin ihmisten kanssa työskenteleminen.

Rautio on ollut tekemisissä musiikin kanssa kirjaimellisesti syntymästään saakka, sillä vanhemmat Timo ja Mari Rautio ovat tehneet musiikkia niin kauan kuin hän muistaa. Pääinstrumentteinaan Rautio soittaa rumpuja ja kitaraa.

Biisi, hahmo ja asu paljastuu vasta tänään

Rautio osallistui viime vuonna Ilmakitaransoiton MM-kisoihin tuomarina. Kisojen yhteyshenkilö, tuottaja Hanna Ikonen laittoi keväämmällä Rautiolle viestiä tulevasta Oulun juhlaviikkojen ohjelmiston esittelytilaisuudesta ja kysyi, soittaisiko Rautio siellä ilmakitaralla jonkun biisin.

– Vaikka siellä oli vain parikymmentä kuulijaa, se oli niin mukavaa, että laitoin viestiä Hannalle, onko Mustissa Hevosissa vielä tilaa. Parin päivän päästä sain kuulla, että pääsen karsintoihin.

Rautio alkoi heti miettiä biisiä, asua ja hahmoa. Ne hän paljastaa vasta tänään karsinnoissa.

– Olen harjoitellut monta kertaa, hyppinyt kerrostalokaksiossa kuulokkeet korvilla ja musiikki täysillä.

Ainoana suomalaisena kisoihin osallistuva Rautio kertoo tavoittelevansa ehdottomasti finaalipaikkaa. Ja vaikka se ei heti heltiäisikään, on nuorella miehellä aikaa, onhan karsintojen vanhin osanottaja, Kanadasta saapuva Bob ”Mr. Bob” Wagner, 75-vuotias.

Rautio kertoo, ettei malttaisi odottaa kavereiden, ja erityisesti Justin Howardin tapaamista.

Justin ”Nordic Thunder” Howard voitti MM-kisan vuonna 2012.

Rautio ei ollut mukana vuoden 2011 kisoissa, mutta soitti siellä yhden biisin. Tuolloin hän tapasi Howardin, joka kertoi osallistuneensa kisaan nähtyään pikku-Anguksen esityksen edellisenä vuonna.

– Justin taas on suurin syy, miksi minä halusin osallistua tänä vuonna. Justin oli nähnyt videolla minun soittavan juhlaviikkojen avajaisissa, ja vaati minua osallistumaan kilpailuihin: ”Tee se maasi vuoksi, tee se ilmakitaran takia.”