Oulujoen sillan kuoppainen kunto ja alhaiset nopeusrajoitukset puhuttavat autoilijoita – "Päiväsaikaan reikien paikkaaminen on mahdotonta onnettomuusvaaran takia"

Rattiraivo, malttamattomuus ja kiire ovat olleet yleisiä tuntemuksia viime päivinä Pohjantiellä sijaitsevalla Oulujoen sillalla.

Nopeusrajoitus on alennettu 30 kilometriin tunnissa ja tie on osin kuoppainen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tuntenut autoilijoiden suuttumuksen ja ihmetyksen nahoissaan: ELY-keskukseen on tullut päivittäin lukuisia kysymyksiä Oulujoen sillasta.

– Meihin on oltu yhteydessä, että miksi ihmeessä nopeus on niin alhainen. Ihmiset huolehtivat, että moottoritiellä ei voi enää edes ajaa ja liikenne takkuaa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kunnossapitopäällikkö Markku Tervo sanoo.

Soitot ja viestit ovat olleet jopa raivoisia. Tervo toivoo ihmisiltä ymmärrystä: nopeusrajoituksia ei alenneta huvikseen.

– Näillä keleillä ja liikennemäärillä tiehen tulee helposti reikiä. Päiväsaikaan reikien paikkaaminen on mahdotonta onnettomuusvaaran takia. Jos sulkisimme toisen kaistan, liikenne puuroutuisi täydellisesti.

Tervon mukaan ELY-keskus on tilanteen tasalla ja seuraa sitä aktiivisesti. Reikiä on paikkailtu kuluvana talvena useasti.

– Reikiä on paikkailtu yöllä, ja niin tehdään varmaan tänäkin yönä. Tämmöisillä keleillä reiät ilmestyvät kuitenkin jo aamulla uudestaan. Jatkuvasti niitä ei voi olla paikkaamassa.