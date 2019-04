Oulujoen jäät liikkuvat nyt vauhdilla, voimalaitoksen yläpuolelle pakkautuneita jäitä puretaan nosturin avulla

Kalevan lukija otti yhteyttä ja ihmetteli, miksi Merikosken voimalaitoksen yläpuolella liikutellaan jäitä koneen voimin.

Tuotantojohtaja Tommi Kantola Oulun Energiasta kertoo, että kyseessä on normaali kevääseen liittyvä toimenpide. Voimalaitoksen yläpuolelle pakkautuneita jäitä poistetaan Kantolan mukaan siksi, etteivät ne pääsisi aiheuttamaan vahinkoa tai ongelmia voimalaitokselle.

– Pientä vahinkoa oli siinä mielessä päässyt syntymään, että jäitä oikeaan suuntaan ohjaava jääpuomi on vaurioitunut, Kantola toteaa.

Jäiden poistoa varten voimalaitoksen padossa on oma jääluukku. Jäät ohjataan vettä juoksuttamalla voimalaitoksen ohi jääluukun kautta.

Joskus jäiden poistoon riittää pelkka jääluukku, mutta toisinaan avuksi tarvitaan konevoimaa. Keskiviikkona jäälauttoja on nosteltu oikeaan suuntaan nosturin avulla.

Kantola kertoo, että jäälautat voisivat aiheuttaa patoutumista, jos ne joutuisivat väärään suuntaan. Turbiineihin saakka ne eivät voi kuitenkaan päästä, sillä välpät estävät niiden pääsemisen pitkälle.

Kantola kertoo, että jäälauttojen poistaminen tavalla tai toisella on jokakeväinen toimenpide. Toisina vuosina lauttojen poistaminen vaatii enemmän työtä kuin toisena.

– Se riippuu siitä, miten nopeasti jää lähtee liikkeelle ja kuinka paljon sitä on, Kantola toteaa.

Tänä keväänä jää on patoutunut hieman enemmän kuin tavallisesti. Kantolan mukaan jäitä on nyt poistettu muutaman päivän ajan. Jään poistoa on tarkoitus jatkaa vielä muutaman päivän ajan.