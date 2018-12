Oulujoella ja rannikolla on voinut nähdä kävelijöitä ja pilkkijöitä, vaikka jäällä liikkumista tulisi vielä välttää. Ilmatieteen laitoksen jääkartan mukaan Perämerellä Oulun edustalla jää on pääosin 5–15 senttimetrin paksuista. Uutta jäätä muodostuu leutojen säiden vuoksi hitaasti.

– Jää voi kestää pilkkijän tai kävelijän painon, mutta minkäänlaisilla kulkuvälineillä sinne ei voi vielä mennä, jääasiantuntija Jouni Vainio Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Kauemmas merelle ei kannata lähteä, koska siellä jää on ohuempaa ja sohjoista. Vainion mukaan turvallisinta olisi odottaa ensi vuoden puolelle, jolloin vesistöt ovat kunnolla jäätyneet.

– Ja ilman muuta jäänaskalit kaulaan roikkumaan, jos alkutalvesta aikoo jäälle, Vainio muistuttaa.

Myllyojan Tiilitien rannassa on paljon keltaista sohjojäätä, mutta jäljistä päätellen jäällä on liikuttu paljon. Jäällä on muutamia tallattuja polkuja, jotka kulkevat keskelle jokea.

Muutaman sadan metrin päässä sijaitsevan Erkkolan sillan alla joki on keskeltä sula.

– Huolestuttaa, jos Myllyojan kohdalla on jo kävelty jäällä. Siellä ei missään nimessä kannattaisi vielä kulkea, tuotantojohtaja Tommi Kantola Oulun Energialta huomauttaa.

Oulujoella aloitettiin joulukuussa jäädytysajot, joissa virtausta hidastamalla edistetään jääkannen muodostumista. Virtaavat vedet ovat kuitenkin jäällä kulkijoille mahdollisia vaaranpaikkoja, koska jäätilanne elää koko ajan virtausten mukaan.

Kantolan mukaan jään paksuus voi vaihdella virtausten takia lyhyelläkin välimatkalla. Siksi jään kestävyydestä on vaikea antaa yleisluontoista arviota.