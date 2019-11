Oulujoen hautausmaata aiotaan laajentaa – suunniteltu laajennus toisi ainakin 1 300 arkkuhautapaikkaa lisää

Oulun yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi noin 430 000 euron laajennushankkeen suunnitelmat.

Oulujoen hautausmaata aiotaan laajentaa ensi vuonna. Oulun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hautausmaan laajentamisen toteutussuunnitelmat torstaina.

Kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suunnitelmat, tekee rakentamispäätöksen ja myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 430 000 euroa.

Hautausmaata laajennetaan rakentamalla huonehautausmaan korttelien 34–40 pääväylät, käytävät, hulevesiviemäröinti, kastelujärjestelmä ja valaistus sekä huonehautausmaan pohjoispuolelle sijoittuva pysäköintialue.

Sangintien ja Oulujoentien risteyksen läheisyydessä oleva huoltoalue rakennetaan pysäköintialueeksi, joka toimii jatkossa myös Oulujoen kirkon pysäköintialueena suurimmissa tilaisuuksissa. Työt on tarkoitus tehdä huhti-lokakuussa ensi vuonna.

KUVA: Ella Jokinen

– Hautausmaan aluetta on rakennettu vaiheittain niin, että se voidaan ottaa aikanaan kokonaan käyttöön. Tämä laajennus tuo vähintään 1 300 arkkuhautapaikkaa ja riittää niiden osalta vähintään kymmeneksi vuodeksi, hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi kertoi.

Hautausmaan vanha osa (korttelit 1–29) vihittiin käyttöön vuonna 1908. Oulun seurakuntayhtymä hankki lisämaata vuosina 1988 ja 1993. Hautausmaan nykyinen kokonaispinta-ala on noin 22 hehtaaria. Hautapaikkoja on useita tuhansia, ja arkkuhautausten määrä suhteessa uurnahautauksiin on vähenemässä.

Laajennusosa 1 (korttelit 30–40) vihittiin käyttöön vuonna 2004. Laajennusosassa käyttöön on otettu korttelit 30–33 ja 35. Korttelissa 37 on hautaustoimilain mukainen tunnustukseton hauta-alue.

Oulun ja Oulujoen hautausmaat ovat jo vuosikymmeniä muodostaneet kokonaisuuden, jossa Oulun hautausmaan arkkupaikkojen riittävyys on vaikuttanut Oulujoen hautausmaan käyttöön.