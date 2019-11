Kyllä opettajilla ja opettajien opetuksen tasolla on merkitystä, mihin koulutukseen haluaa ja pyrkii. Rakennuspuolen inssikoulutuksen opetuksen taso on ala-arvoista. Kannattaa miettiä, jos koulun keskeyttäneitä on paljon. Jossain silloin on vika. Arimmat ja hiljaiset eivät uskalla kyseenalaistaa opetuksen tasoa.