Oulu10:stä remontoidaan tukikohta palvelu-uudistukselle, joka toimii yhden luukun periaatteella – ajattelutapa palvelukonseptissa uusiksi

Itsellä ihan ensiksi pistää silmiin suojaus/osastointi??Valaisimet on kyllä suojattu asianmukaisesti, mutta mutta

miten onkaan ilmastointi,jäähdytyslaitteisto,palovaroittimet ja ympäröivät tilat saati lattiapinnat.

Työmaajärjestys, puhtaudenhallinta,P1?? Tarvikkeita ja työkaluja ympäriinsä suojaamattomilla pinnoilla.

Koska kuvassa näkyy tarvikkeita,työkaluja ja ilmeisesti yksi asentajakin niin herää kysymys henkilösuojainten

käytöstä.Missähän ne ovat? Asentajalla näkyy kuitenkin olevan huomiovärein varustettu asu, mutta missä on

kypärä ja etualalla olevilta henkilöiltä puuttuvat täysin kaikki asianmukaiset suojaimet.

Olisiko aika AVI:lla ja Oulun rakennusvalvonnalla tarvetta käydä ohjeistamassa oikeanlaiseen toimintaan?????????

Jos yksityisellä työmaalla erehdyt a-tikkailta hätäseen käydä ruuvaamassa pavovaroittimen kattoon saati

loppusiivoojalla kypärä unohtunut päästä, niin taivas varjele sitä suunsoiton ja uhkailun määrää!!!

Joten kun kerran sääntöjä on ja niitä vahditaan, niin eikö reiluuden vuoksi tehdä niin kaikille tahoille.KIITOS.