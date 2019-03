Oulu toivoi paria miljoonaa seksuaalirikosten ehkäisyyn, mutta summa jäänee pienemmäksi – muut kaupungit eivät ole hakeneet yhtä isoja summia

Oulu on tiettävästi ainoa kaupunki, joka on hakenut valtiolta miljoonien rahoitusta seksuaalirikosten ehkäisyyn liittyviin toimenpiteisiin. Muutama kaupunki on hakenut rahoitusta groomingin torjuntaan, mutta haetut summat eivät ole niin isoja kuin Oulun.

Valtio on todennäköisesti myöntämässä Oululle tukea, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin kaupunki toivoi.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ei epäile, etteikö kaupungissa pystyttäisi käynnistämään seksuaalirikosten ehkäisyyn liittyvää toimenpidesuunnitelmaa, vaikka valtio ei tänä vuonna pystyisikään rahoittamaan hanketta alkuperäisen suunnitelman mukaan.

– Suunnitelman teossa mukana olleet asiantuntijat arvioivat, että rahoitus riittää toimenpiteiden aloittamiseen, Laajala sanoo.

Oulu haki helmikuussa valtiovarainministeriöltä noin 2,4 miljoonaa euroa toimenpiteisiin seksuaalirikosten ehkäisemiseksi, mutta summa näyttää pienenevän miljoonalla eurolla. Rahoitusta haettiin vuosille 2019–2020.

Puoli miljoonaa psykososiaaliseen tukeen

Laajalan mukaan kaupunki aikoo rahoittaa suuren osan toimenpiteistä itse nopeuttaakseen toimenpiteiden aloittamista. Valtuuston pitää tosin hyväksyä miljoonan euron lisämääräraha huhtikuun kokouksessaan.

Toiveissa on, että toimenpiteiden kustannukset jäävät esitettyä pienemmiksi tulevan valtionrahoituksen myötä.

Laajalan mukaan kaupungissa odotetaan, että hallituksen lisätalousarviossa myönnetään tänä vuonna 500 000 euroa psykososiaaliseen tukeen ja miljoona euroa opetus-, kulttuuri- ja nuorisotoimeen.

– Toimenpidesuunnitelma on kaksivuotinen, joten loppurahoituksesta päätetään ensi vuonna, Laajala toteaa.

Oulun kaupunki julkaisi rahoitushakemuksen yhteydessä toimenpidesuunnitelman seksuaalirikosten ehkäisemiseksi.

Toimenpidesuunnitelma tehtiin vauhdilla

Toimenpidesuunnitelma on jo saanut kritiikkiä. Oululaisen psykologin Soili Poijulan mukaan suunnitelmassa on paljon parantamisen varaa, sillä siinä ei juuri mennä yksityiskohtiin.

Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsi Ylitalo-Katajisto myöntää, että hakemuksen liitteenä oleva toimenpidesuunnitelma tehtiin nopealla aikataululla.

– Teimme hakemuksen sen jälkeen, kun pääministeri ja sisäministeri kävivät Oulussa vierailulla. Meillä oli kaksi viikkoa aikaa tehdä suunnitelma, Ylitalo-Katajisto sanoo.

Hän lisää, että toimenpidesuunnitelma on raamit, jonka pohjalta ryhdytään tekoihin.

– Kaikkea emme voi ratkaista paremmalla suunnitelmallakaan, mutta tämän toimenpidesuunnitelman pohjalta voimme lähteä liikkeelle.

Lisää turvallisia kohtaamispaikkoja

Ylitalo-Katajisto luettelee, että nuorille täytyy esimerkiksi olla kohtaamispaikkoja, joissa he voivat keskustella turvallisten aikuisten kanssa ja some-käyttäytymiseen täytyy kiinnittää huomiota niin vanhempien kuin nuorten itsensäkin.

– Vanhemmuutta täytyy tukea vielä enemmän ja rakentaa yhteiset pelisäännöt.

Suunnitelmassa otetaan huomioon myös seksuaalirikokseen syyllistyneet.

– Kyse ei ole pelkästään maahanmuuttajista, mutta suunnitelmassa otetaan huomioon myös kotouttamiseen liittyviä toimenpiteitä.