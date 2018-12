Oulu sitoutuu päästövähennyksiin – tavoitteena hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotanto vuoteen 2050 mennessä

Järjettömyys on saanut päättäjistä ylivallan ja sudotiede loistaa läsnäolollaan. Ne todellakin meinaavat poistaa puhtaan energian eli hiili ja turvevoiman. Mikään muut energianmuoto ei ole yhtä puhdasta ja luonnolle sekä ihmisille vaaratonta. kuin hiilellä tuotettu energia. Savupiipusta tulee hiilidioksidia ja noki sekä hiukkaset kerätään suodattimiin. Yksi ainoa moderni hiilivoimala tuottaa niin tolkuttomasti sähköä, että kaikki tuulimyllyt voidaan viedä kierrätykseen.

Ilmastonmuutos on luonnollinen tapahtuma, mutta koska eliitille ei enää miljardit riitä, niin ovat keksineet, että ihmisten edullinen energiantuotannon muoto eli hiili olisi jotenkin ihmeessä vastuussa ilmastonmuutoksesta. He haluavat verottaa koko ihmiskuntaa ja ulottaa kontrollin kaikialle. Ne eivät vielä sitä ääneen sano, mutta sinä ja minä eli me kaikki ihmiset tuotamme hiilidioksidia kun hengitämme. Sille on tulossa hinta kun maapallolla meinaa hengittää ylipäätään ja eliitti himoissaan odottaa triljoonien kilahtavan kassoihinsa. Heillä on jo suunnitelmat valmiina ja voit sen aavistaa siitä kun suurimmat liikemiehet ovat jo sijoittaneet mitä kummallisempiin "hiilidioksidi-osuuksiin" millä tulevaisuudessa myydään oikeutta hengittää ja olla olemassa ylipäätään.

Nyt on oikea aika torjua tuo hulluus ja eihän tähän järjettömyyteen osallistu EU:n lisäksi kukaan muu. Venäjä, Kiina, Intia ja Yhdysvallat jatkavat tasaiseen tahtiin edullisen sähkön tuottamista kansalleen ja niiden talous kukoistaa sekä luonto pysyy puhtaana.