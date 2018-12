Oulu pyörii ensi vuoden 1,3 miljardilla - kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuodelle alijäämäisen talousarvion

Monet kokevat huolta perusopetuksesta. Luinko jotenkin huonosti? Mitä toimenpiteitä on siis odotettavissa? Annetaanko lisärahoitusta luokkakokojen pienentämiseen, nostetaanko tuntimääriä alarajalta? Miten aiotaan toimia kasvavan erityisten oppijoiden suhteen, nykyään "integroidaan" ilman ohjaajien tukea luokkiin todella pahasti perusopetusta häiritseviä tai henkilökohtaista opastusta tarvitsevia oppilaita. Jokainen opettaja ei ole erityisopettaja, jolla on valmiudet ottaa vastaan erityistapauksia ja pienluokkiin nykyisellään jää entistä haastavampia oppilaita, kun paikkoja ei ole erityiskoulussa ja/tai sairaalakoulussa, minne he oikeasti kuuluisivat.