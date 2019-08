Oulu palkkaa ulkopuolisen selvittäjän etsimään säästökohteita – kaupunginjohtaja Laajala: "Velkamäärämme kasvaa ja perusrakennetta pitää tarkastella"

Oulun kaupunki hankkii ulkopuolisen selvityshenkilön arvioimaan kaupungin taloutta ja toimintaa. Kaupunki on päättänyt ostaa ulkoisen arvioinnin palveluhankintana Perlacon Oy:ltä.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan mukaan palkkaamisesta päätettiin kaupungin johtavien luottamushenkilöiden kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena. Taustalla ovat muun muassa kaupungin Muutosohjelma Oulu 2020:een kirjatut vaatimukset kaupungin talouden tasapainottamiseksi, palveluverkon tarkastelu ja kaatuneeseen sote-uudistukseen varautuminen.

– Mietimme keväällä miten etenemme asiassa ja päädyimme siihen, että olisi hyvä pyytää ulkopuolinen selvittäjä, joka tarkastelisi Oulun menorakennetta muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna ja selvittäisi uusia keinoja tehdä säästötoimia, Laajala kertoo.

Laajalan mukaan Oulun kaupungin verotulot ja valtionosuudet eivät ole riittäviä toimintamenoihin verrattuna. Kaupungin investointien ja korjausvelan hintalappu on vuonna 2019 yhteensä 150 miljoonaa euroa ja ensi vuoden lasku on samanlainen.

– Velkamäärämme kasvaa ja perusrakennetta pitää tarkastella. Katsotaan palvelurakennetta kaikista palveluista, meidän tehtäviä, vastuita ja konsernipalveluita, että onko siellä säästömahdollisuuksia, Laajala kommentoi.

Perlacon Oy on tunnettu kuntasaneeraaja, joka on aiemmin toteuttanut selvityksiä muun muassa Vantaalla. Sopeuttamistoimien synkästä kaiusta huolimatta Laajalan mukaan Oulun kaupungin taloudessa ei ole kriisin merkkejä. Kaupunginjohtaja toteaa, että kyse on tulevan ennakoimisesta.

– Kuntalaissa on kriteerit kriisikunnalle ja Oulu täyttää niistä yhden, eli emme missään nimessä ole kriisikunta. Tämä on meidän hyvää, vastuullista työtämme, jota on tehty aiemminkin ja jota tehdään hyvissä ajoin, Laajala toteaa.

Laajala kertoo, ettei asialla ole yhteyttä aiemmin elokuussa esillä olleeseen kuntien tulorekisteriongelmaan, vaan kyse on rakenteellisesti pitempiaikaisista syistä.

Selvityshenkilön työ alkaa 9. syyskuuta valtuustoseminaarilla ja selvitys on tarkoitus saada valmiiksi jouluun mennessä. Sen pohjalta syntyviä päätöksiä on määrä tehdä alkuvuoden 2020 aikana.

Kaupungin mukaan tarjouspyyntöön selvityksestä tuli kolme tarjousta, joista Perlacon valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimpana.