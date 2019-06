Oulu on Suomen kuumin paikkakunta – mittari on kivunnut yli 32 asteeseen

Onneksi kohta helpottaa, viimeistään maanantaina. Äkkiä piti aamulla käydä kaupassa ja takasi kotiin. Eli tässä joutuu olemaan kotinsa vanki. Ei tuonne ulos ole mitään asiaa kun on niin kuuma. Jotkut sanoo, että eikös se ole mukava kun on lämmin? Joo, kun olisikin lämmin, mutta nyt on kuuma. Ihmettelijät eivät näköjään ymmärrä kuuman ja lämpimän eroa.