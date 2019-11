"Oulu on mielestäni lähes täydellinen kaupunki – nimestä vain puuttuu iso alkukirjain J", sanoi Joulupukki ja sytytti kaupungin jouluvalot

Kyllä oulusta on joulu kaukana.. Tiernatorilla pari kojua eikä lunta. Hassut valot kattona killuu rotuaailla. Oulu on talvioulun ja joulun irvikuva. Siinä se. Juuei. Menen muualle jouluisempaan kaupunkiin, vaikka tampereelle, sieltä löytyy Joulun tunnelma.. Rovaniemihän se paras on..