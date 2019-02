Oulu-mitali myönnettiin emerituspiispa Samuel Salmelle – on puolustanut heikompiosaisia ja ollut pohjoisen puolesta puhuja

Oulun hiippakunnan emerituspiispa Samuel Salmelle on myönnetty Oulu-mitali numero 46. Salmi työskenteli piispana vuosina 2001–2018.

Palkintoperusteissa todettiin, että Salmi on puhunut ansiokkaasti erityisesti pohjoisen puolesta. Hän on nostanut esiin muun muassa ympäristökysymyksiä sekä saamelaisille tärkeitä asioita. Lisäksi hän on edistänyt tasa-arvoa kirkossa.

Emerituspiispa on myös puolustanut heikompiosaisia ja syrjäytyneitä ihmisiä. Lisäksi Samuel Salmi on ollut myös tärkeä yhteistyökumppani Oulun kaupungille.

Numeroitu Oulu-mitali voidaan myöntää oululaiselle henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena ansioista tieteen, urheilun, taiteen tai muun kulttuurityön alalla, pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstä yhteiskuntaelämässä tai merkittävistä valtakunnallisista tai kansainvälisistä saavutuksista.

Oulu-mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä Riitta Helevä ja se valmistui kaupungin 375-juhlavuoden kunniaksi. Ensimmäinen Oulu-mitali myönnettiin 1988.

Viimeisimpiä mitalin saajia ovat olleet muun muassa Luulajan ylipormestari Karl Petersen, Rössypottuseura, Norjan kuningas Harald V, kaupunkineuvos Kari Nenonen ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier.

Oulu-mitalin myöntämisestä tekevät esityksen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja yhdessä. Oulun kaupunginvaltuustossa ollut Samuel Salmen poika Mikko Salmi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui salista käsittelyn ajaksi.