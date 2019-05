Oulu-laiva sai vain puolet hakemastaan avustuksesta kaupungilta – jos tarvittavia 60 000–100 000 euroa maksavia kunnostustöitä ei tehdä, laiva joutuu romutettavaksi

Oulun kaupunginhallitus myönsi maanantaina Merellinen Oulu ry:lle 10 000 euron avustuksen Oulu-laivan telakointikustannuksiin. Yhdistys haki 20 000 euron avustusta.

Oulu-laiva aiotaan viedä kesällä Western Shipyard Ltd:n telakalle Teijoon Varsinais-Suomeen. Alus on katsastettu erikoisalukseksi, minkä vuoksi se on telakoitava viiden vuoden välein.

Telakoinnin kulut nousevat tehtävistä huoltotoimista riippuen 60 000–100 000 euroon. Tehtäviä töitä ovat muun muassa potkuriakselin ulosveto ja siihen liittyvät muut huoltotoimet.

Jos näitä huoltotöitä ei tehtäisi, laiva ei läpäisisi katsastusta ja se jouduttaisiin romuttamaan. Kun ne huolehditaan tehdyiksi, aluksen ikä jatkuu 10–15 vuodella.

Kymmenen vuoden ajan Toppilansalmessa laiturissa ollutta Oulu-laivaa on pidetty yllä lähinnä talkoovoimin. Avustusta ylläpitoon on saatu jonkin verran muun muassa Pohjois-Pohjanmaan liitolta ja museovirastolta.

Aikaisemmin Oulu-laivan navigointi- ja viestintälaitteet on uusittu vaatimusten mukaisiksi, ruumatila on rakennettu koulutustilaksi ja alukselle on hankittu käsittelysimulaattori.

Oulu-laivaa käytetään myös koululaivana talviseisokkien aikana. Yhdistys järjestää muun muassa koneenhoitajan koulutusta, kotimaanliikenteen laivurikursseja sekä vuokra- ja

huviveneenkuljettajakursseja. Kursseille on osallistunut muun muassa Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen henkilöstöä.

Yhdistys kerää varoja laivan ylläpitämiseen järjestämällä koulutusta ja tekemällä laivalla tilausmatkoja sekä tutustumiskäyntejä sen tiloihin. Rahoitusta on hankittu lisäksi lainalla ja järjestämällä rahankeräystä, joka ei ole kuitenkaan tuottanut merkittävää tulosta.

Oulu on laivan alkuperäinen nimi. Se rakennettiin vuonna 1963, ja se toimi Oulun luotsipiirin tarkastusaluksena lähivesillä. Sen jälkeen se vietiin liikennöimään Saimaalle nimellä Soisalo.

Laiva kunnostettiin vuonna 1989, minkä jälkeen se siirtyi seilaamaan Suomen merivoimien omistuksessa nimellä FNS Kustaanmiekka.

Reilut kymmenen vuotta sitten merivoimat aikoi hävittää laivan, mutta oululaisten merenkulkijoiden perustama Merellinen Oulu -yhdistys osti laivan entisöiden sen elämys- ja koulutuskäyttöön.