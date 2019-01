Oulu-Koillismaan pelastuslaitos: Uudenvuodenaattona käyttämättä jääneet raketit saa ampua lauantaina

Onko totta, että tänä päivänä ei ihminen joudu sietämään minkäänlaisia pettymyksiä?! "voi voi nyt kun et uuden vuoden aattona saanut paukutella, äläpä huoli ja mielipaha pois, paukuttele lauantaina"... Jos keli on huono niin keli on huono. Piste. Mitä sitä sen enempää vinkumaan. Järetöntä touhua :D