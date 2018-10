Oulu kilpailuttaa lastensuojelun toimijoita, jatkossa palveluntuottajilta edellytetään aiempaa enemmän laatua

Oulun kaupungin sosiaalipalvelut kilpailuttaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita uudella tavalla yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

– Ainahan lastensuojelun palveluita on kilpailutettu. Nyt se tullaan tekemään yhtä aikaa siten, että siihen kuuluu laaja valikoima lastensuojelun laitospalveluita, avopalveluina muun muassa tehostettua perhetyötä, tukihenkilötoimintaa, perhekuntoutusta, sekä sosiaalihuollon palveluita kuten perhetyötä. Avohuollon palveluja voidaan tarjota perheille myös ilman lastensuojelun asiakkuutta, kertoo kaupungin sosiaalijohtaja Arja Heikkinen.

Hänen mukaansa palveluiden kuvaukset tulevat olemaan aikaisempaa tarkempia, mikä edellyttää palveluiden tuottajilta aiempaa enemmän laatua. Myös vaatimuksia henkilöstön osaamisesta on tarkennettu.

Heikkinen korostaa, että hankinta ei liity hintaan eikä suoranaisesti rahan säästämiseen, vaan ratkaisevinta on laatu ja palvelun vaikuttavuus.

– Tietenkin kaikissa hankinnoissa lähtökohtana on kokonaistaloudellisuus. Tämä on nyt maakunnallinen hankinta, eli palveluntuottajia voi osallistua tähän laajalta, koko maakunnan kattavalta alueelta. Toki me toivomme aina mahdollisimman laajaa osallistumista. Aikaisemmin kilpailutus oli rajattu pääsääntöisesti Oulun kaupungin alueelle, Heikkinen sanoo.

Kaupungin lastensuojelun palveluiden piirissä on noin 2 200 asiakasta. Hankintapäätös on tarkoitus saada hyvinvointilautakunnan käsittelyyn joulukuussa.