Oulu kaupunki hyväksyi Hailuodon pengertien suunnitelman

Jahka liikenne luotoon on sujuvaa jää kalajoki pian kakkoseksi ja sijoittajat varmasti luodon hiekkarannat huomioi. Upeat on puitteet matkailulle, toki rauha järkkyy ja tulevaisuus tuo festarikansankin paikalle, uskoisin. Tälläkin hetkellä upea paikka, mutta tuntien, siis ajallisesti, on raastavaa odottamista lautalle muksujen kanssa oletikkin. Mustikkamaat on hyvät ja saarelaiset joutuukin mantereelle pomimaan ;) pengertietähän se helposti käyp.