Oulu kasvaa korkeutta keskustassa – Diakoniaopiston talon paikalle rakennetaan 14 kerrokseen nouseva korttelikokonaisuus

Aivan tinkimättömän jyrkästi ja ehdottomasti tuo Diakin talo on suojeltava. Sitä ei saa purkaa, paitsi jos sen tilalle rakennetaan näköisversio nykyisestä. Rakennus edustaa kauneinta ja komeinta Oulua. Toinen suositeltava suojelukohde ja vieläkin komeampi on se rakennus Saaristonkadulla, jossa nykyään on polliisin toimistoja.