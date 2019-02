Oulu ja Luulaja allekirjoittivat yhteistyösopimuksen – TEN-T verkkoon pääsy merkitsisi tukia esimerkiksi Oulun lentoasemalle ja Nelostielle

Luulajan kunta ja Oulun kaupunki allekirjoittivat perjantaina yhteistyösopimuksen, joka ei tällä kertaa ole suurta mutta onttoa sananhelinää, vaan sillä voi olla konkreettista merkitystä koko Perämerenkaaren alueen yhteiskuntarakenteelle.

Sopimuksen allekirjoittivat Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ja Luulajan pormestari Niklas Nordström.

– Tärkein asia on liikenneyhteydet eli Ten-T-ydinverkkokäytävän kautta mahdollisesti saatava rahoitus liikennehankkeisiin, sanoo Laajala.

TEN-T on EU:n rahoittama liikenneverkostohanke, jonka yhdeksi osaksi kaavaillaan väylää Helsingistä Oulun ja Tornion kautta Ruotsin puolelle ja sieltä Pohjanlahden rannikkoa pitkin takaisin etelään.

Luulaja ja Oulu ovat tehneet yhteistyötä jo 20 vuotta. Uudessa sopimuksessa uutta on se, että alueet ponnistelevat nyt yhteistyössä Euroopan komission suuntaan, jotta se päättäisi TEN-T-verkkokäytävän pohjoisista osuuksista.

Laajala sanoo, että verkkoon pääsy merkitsisi isoja investointitukia muun muassa Oulun ja Raahen satamille, Oulun lentoasemalle, Seinäjoen ja Tornion väliselle junaradalle sekä Nelostielle.

Vastaavasti Ruotsin puolella liikenneväyläinvestoinnit voivat saada lisää tukea. Tällä hetkellä junaratayhteyttä on parannettu etelästä Uumajan asti. Ruotsin hallitus on juuri tehnyt päätöksen, että tulevan kymmenen vuoden aikana junayhteyttä kehitetään merkittävästi Haaparantaan saakka.

– Vahvuus on nyt se, että ydinverkkokäytävä menee sekä Suomen että Ruotsin kautta. Se, että Ruotsissa on tehty tuo ratapäätös, edesauttaa Suomea hyväksymään omalla puolellamme liikennehankkeita. Tärkeää on nyt saada komissiolta päätös vuosien 2020-21 aikana, että kokonaisuus hyväksytään TEN-T-ydinverkkokäytäväksi, Laajala sanoo.

Tarkoitus on perustaa hankeyhtiöitä, jotka lähtevät toteuttamaan liikenneinvestointeja. Niin on tehty Helsinki-Tampere- sekä Helsinki-Turku –välien nopeiden junayhteyksien toteuttamiseksi.

– Myös Oulun asemanseudun kehittämisessä voidaan käyttää hyväksi TEN-T-verkkoon mahdollista pääsyä, Laajala arvelee.

Yhteistyösopimuksessa Luulaja lupautuu myös auttamaan Oulun hakemusta vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi tekemällä yhteistyötä kulttuurihankkeissa.

Oulun kaupunginhallitus on torstaista perjantaihin ystävyysmatkalla Luulajaan. Oulussa delegaatio on illan suussa perjantaina.