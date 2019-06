Oulu haluaa liki 40 miljoonan euron lisäykset hallituksen esitykseen, tyytymätön ratarahoitukseen – kaupunki lähetti vetoomuksen ministeri Tuppuraiselle ja alueen kansanedustajille

Helsingissä ei tiedetä mitää Oulun hankkeista, liian syrjässä on Helsinki.

Asemarakennus, ratapiha ja satama on yksi kokonaisuus.

Tampereen tunnin radan suunnitteluun 11 miljoonaa, Lii Andersson pääsee Helsinkiin junalla puoli tuntia nopeammin 2 miljardia on 2000 miljoonaa, Helsingin, Jokerit, Pisarat, Espoon suunnat saa miljardinsa, Tampereeen ratikalle 400 miljoonaa ja jäähallille isot avustukset.

Mihin unohtui EU miljardit Oulun ja Haaparannan välillä ja kaksoisraide Ylivieskaan, taisi mennä Turun puolen tunnin nopeuteen, eli tunnin rataan.