Oulun kaupunginhallitus päätti, että kaupunki lähtee Suomi-Rata-hankeyhtiön osakkaaksi. Rahoitusosuus tulevien kymmenen vuoden aikana tulee olemaan yli 900 000 euroa.

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina lähteä Suomi-Rata-hankeyhtiön osakkaaksi 0,58 prosentin osuudella eli yhteensä 903 400 eurolla tulevien kymmenen vuoden aikana. Tämän vuoden rahoitusosuus olisi 12 783 euroa.

Suomi-Rata Oy perustetaan edistämään Helsingin ja Tampereen välistä raideyhteyttä, niin sanottua tunnin junaa, jossa Oulu–Helsinki-junayhteys nopeutuisi vajaalla puolella tunnilla. Lisäksi hanke edistäisi Kemin ja Tornion kautta Ruotsin puolelle yltävää eurooppalaista ydinverkkokäytävää.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti loppuvuonna Suomi-Rata-hankeyhtiön perustamiseen liittyvät neuvottelut, joissa on mukana 20 kuntaa. Oulun kaupunginhallitus jätti esityksen viikko sitten pöydälle ja ihmetteli, miksi pohjoisen olennaisia kaupunkeja, Kemiä, Torniota, Rovaniemeä ja Ylivieskaa ei ollut kutsuttu ratayhtiöön.

Liikenne- ja viestintäministeriön talouskehitysyksikön johtajan Sanna Ruuskasen mukaan ratayhtiötä lähdettiin kehittämään siten, että kutsu osallistua oli kaikille kunnille avoin.

– Niille ilmoitettiin, että kaikki halukkaat voivat tulla mukaan. Neuvotteluissa ovat olleet nyt ne, jotka aktiivisesti ilmoittautuivat.

Hän kertoo, että mukaan vielä ehtii, vaikka osakassopimusneuvottelut muiden muassa Oulun kanssa on saatu päätökseen. Sopimuksissa on ehto, jonka mukaan yhtiöön voi tulla uusia osakkaita vielä sen perustamisen jälkeenkin.

– Sekin on mahdollista, että voi tulla mukaan nyt ennen yhtiön perustamista, kun vain on yhteydessä ministeriöön. Esimerkiksi Kokkola on kysellyt lisätietoja, Ruuskanen sanoo.

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen kertoo, että ensi viikolla kaupunginhallituksen on määrä käsitellä mahdollista yhtiöön mukaan lähtöä.

– Oulusta meihin oltiin yhteydessä viime viikolla, ja aloimme selvitellä asiaa. Hallitusohjelmassakin keskiöön nostettu raideyhteys Ruotsin kautta Eurooppaan on Tornion alueelle erittäin tärkeä. Tavoitteenamme on saada Kemi–Tornio-välin sähköistys tällä hallituskaudella.

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen sanoo, että Suomi-Rata Oy:n osakkuudesta ei ole keskusteltu vielä lainkaan.

– Se ei ole tällä hetkellä etusijalla, vaan tilannetta katsotaan näiden koronahaasteiden jälkeen myöhemmin tänä vuonna. Varmaankin yhtiöön pääsee mukaan joskus myöhemminkin, jos siltä tuntuu.

Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto ei ota asiaan kantaa, koska minkäänlaisia keskustelua päättäjien kanssa ei ole käyty.

Oulun lisäksi ratayhtiöstä ovat neuvotelleet Akaa, Helsinki, Hämeenlinna, Janakkala, Jyväskylä, Kangasala, Lahti, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pori, Riihimäki, Seinäjoki, Tampere, Vaasa, Vantaan, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Suomi-radan suunnittelukustannuksiksi on arvioitu 154 720 000 euroa. Valtion osuus yhtiössä tulisi olemaan 51 prosenttia, kuntien 38,7 prosenttia ja Finavian 10,3 prosenttia.