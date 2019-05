Oulu avaa Helsinkiin oman suurlähetystön – suurlähettiläänä isännöi oululaislähtöinen Ernest Lawson

Suurlähettiläs Ernest Lawson isännöi kirjoitustalkoita myös kauppakeskus Valkeassa Oulussa.

Oulun kaupunki jatkaa omaperäistä imagokampanjaansa, joka on suunnattu pääkaupunkiseutulaisille.



Helsinkiin kauppakeskus Kamppiin avataan Oulun suurlähetystö 7.-9. kesäkuuta.

Suurlähettiläänä nähdään oululaislähtöinen Putous-tähti Ernest Lawson, joka valittiin myös Vuoden oululaiseksi 2018.

Kampin Suurlähetystössä järjestetään koko 7.-9.6. viikonlopun ajan erilaisia tapahtumia opiskelijoille, kulttuuri-ihmisille ja lapsiperheille. Esiintyjinä ovat muun muassa vaalalainen sisarusduo Maustetytöt, koomikko Matti Patronen ja lastenorkesteri Soiva Siili.



Ernest Lawson oli itse mukana käsikirjoittamassa ja luomassa suurlähettiläshahmoa, joka on samaan aikaan virkaintoinen, mutta sympaattinen.



– Halusimme tehdä hahmon, joka pystyy huumorin keinoin levittämään oululaista ilosanomaa helsinkiläisille, Lawson kertoo.



Suurlähettiläs on tavattavissa Helsinkiin avattavassa Oulun suurlähetystössä, mutta on sen lisäksi paikalla myös Oulussa. Hän isännöi kauppakeskus Valkean postikorttitalkoita 23. toukokuuta. Tavoitteena on kirjoittaa 2026 henkilökohtaista viestiä suoraan helsinkiläisille, joita jaetaan Kampin ostoskeskuksen kävijöille.



– Oulussa syntyy hyvällä tavalla kreisejä ideoita, ja meillä on rohkeutta lähettää nämä villit ideat maailmalle. Olemmehan myös vaatimattomasti päättäneet olla Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026, sanoo Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi.



Oulu aloitti huomiota herättäneet imagokampanjansa Helsingissä vuonna 2016 Rautatientorin metroaseman valokuvakampanjalla ja jatkoi vuonna 2017 ratikalla eli Oulusporalla, joka liikennöi Helsingin ydinkeskustassa puolen vuoden ajan.

Tutkimusten mukaan kampanjat ovat onnistuneet hyvin, sillä esimerkiksi ratikan huomioarvo Helsingin seudulla oli kokonaisuudessaan yli 20 prosenttia. Ouluspora-kampanjan huomanneista noin 50 prosenttia piti Oulua kiinnostavana paikkakuntana.