Korona voi vielä muuttaa suunnitelmia ja kuskien tarvetta, kertoo Oulun taksipalveluiden Antti-Pekka Pieskä.

Oulun Taksipalvelut (OTP) valmistelee Oulun joukkoliikenteen uuden sopimuskauden alkamista 1. kesäkuuta.

Oulun taksipalveluiden toimitusjohtajan Antti-Pekka Pieskän mukaan lähiliikenteeseen tarvitaan uusia kuskeja.

Haasteena on toimintaympäristö, joka koronasta johtuen voi muuttaa vielä suunnitelmia. OTP:n tilausliikenne on ollut lähes pysähdyksissä maaliskuun puolivälistä saakka, ja osa kuskeista on lomautettu.

– Meidän omat kuskimme eivät riitä, kun aloitamme sopimuskauden kesäkuun alussa. Toinen sykli tulee elokuussa, kun lomat loppuvat ja koululaiskuljetukset alkavat.

Linja-autoliikenteen kilpailuttamisen pelisäännöissä käytetään niin sanottua Lonka-sopimusta, joka velvoittaa myös Oulun Taksipalveluita.

Sopimuksen mukaan Oulun joukkoliikenteen tarjouskilpailun voittaneen osapuolen pitää hankkia työvoimaa hävinneeltä osapuolelta vanhoina työntekijöinä.

Lonka-pankkiin kuuluvien työntekijöiden kanssa on kirjoitettu uusia työsopimuksia, ja työ voi alkaa aikaisintaan kesäkuussa, Pieskä sanoo.

– Huolehdimme ensin omista työntekijöistämme. Jos tarvitsemme uusia työntekijöitä, noudatamme Lonka-sopimusta. Sen jälkeen tulevat muut alalla olevat työnhakijat. Tämä on marssijärjestys.

Koskilinjojen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo, että liikennöitsijä on toiminut ja tulee toimimaan prosessin loppuun saakka Lonka-sopimuksen mukaisesti.

– Käytännössä siis olemme pitäneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut Lonka-sopimuksen määräämänä ajankohtana, jonka jälkeen toimitimme irtisanottujen tiedot voittaneelle liikenteenharjoittajalle, kuten Lonka-sopimuksessa menettely on sovittu.

Talvikautena Oulun joukkoliikenteessä on ollut ajossa 120 vakioautoa. 27. huhtikuuta joukkoliikenteessä siirryttiin vuoden 2019 kesäaikatauluihin.

Kesäliikennekausi alkaa 1. kesäkuuta ja päättyy 11. elokuuta.

– Kesällä linjoja ajaa yhteensä 63 autoa, mikä on vähän yli puolet talvikauden automäärästä, kertoo kaupungin joukkoliikennepäällikkö Edwin ’t Lam.