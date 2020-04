Osittain ajoradalle jätetty henkilöauto herättää huolta Oulun Pikkaralassa – "On onni, että kukaan ei ole törmännyt siihen"

Tiellä 22 Oulun Pikkaralassa osittain ajoradalle jätetty auto herättää huolta ja ihmettelyä. Kalevaan yhteyttä ottanut Heikki Ylisirniö kertoo, että bussipysäkin viereen jätetty auto on häirinnyt Kajaanin suuntaan kulkevia keskiviikosta lähtien.

– Eilen aamulla olin menossa kaupunkia kohti ja soitin autosta aluehälytyskeskukseen ja päivystäjä aikoi lähettää poliisit paikalle viemään pois. Auto seisoi yhä siinä illalla, päivittäin Pikkaralan ohi kulkeva Ylisirniö kertoo.

Ylisirniö kertoo ajaneensa paikan ohi vielä kolmannen kerran myöhemmin illalla. Silloin auton ympärille oli ilmestynyt poliisin teippaukset.

– On onni, että kukaan ei ole törmännyt siihen. Saattaa olla, että kun liikenteessä yli 70-vuotiaita kuljettajia, niin ollaan säästytty kolareilta, Ylisirniö epäilee.

Ylisirniön mukaan onneksi auto on jätetty suoralle tielle. Häiriötä se aiheuttaa silti jo nyt.

– Etenkin jos ajat letkassa, autoa ei näe ennen kuin se on jo lähellä. Jos huomio on kiinnittynyt toisaalle ajaessa ja ajaa letkassa, siihen törmää helposti. On edesvastuutonta jättää autoa tuollain heitteille tuollaiseen paikkaan, Ylisirniö harmittelee.

Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että Pikkaralassa tien reunaan jätetystä autosta on tullut poliisille useita ilmoituksia.

Poliisin johtokeskuksen mukaan auto on pysäköity muutamia kymmeniä senttimetrejä ajoradan puolelle valaistulla ja suoralla tieosuudella. Tilanteen tarkistanut poliisipartio oli katsonut, että nauhoilla merkkaaminen on riittävä toimenpide vaaran vähentämiseksi.