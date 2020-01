OSAO myi Pirilän kiinteistöjä ja maita Kempeleen kunnalle – alueen läheisyyteen suunnitellaan opiskelijatyönä tehtävää asuntorakentamista

Koulutuskuntayhtymä OSAO on myynyt kiinteistöjä ja maa-alueita Kempeleen Pirilässä Kempeleen kunnalle.

Kunnan omistukseen siirtyivät 7. tammikuuta sinetöidyn kaupan myötä Pirilässä sijaitsevat kiinteistöt lukuun ottamatta päärakennusta Pirilä-taloa, josta kunta on vuokrannut koulukäyttöön. Kaupassa Kempeleen kunnalle siirtyi myös maa-alueita reilu 10 hehtaaria.

Kempeleen kunta ja OSAO kertovat käynnistävänsä kaavoitusprosessin, jossa Pirilän pohjoispuolella sijaitsevista maa- ja metsätalousalueista noin 5,85 hehtaarin alueelle kaavoitetaan asuntorakentamista. Noin 500:n asukkaan asuinalue on määrä toteuttaa OSAOn opiskelijatyönä.

OSAO perustelee Pirilän kiinteistöjen ja maa-alueiden myymistä kiinteistösuunnitelmallaan, jonka tavoitteena on, että tulevaisuudessa tilaa olisi noin 10 neliömetriä opiskelijaa kohden. Viime vuosien aikana koulutuskuntayhtymä on luopunut Oulun Teuvo Pakkalan kadun, Albertinkujan ja Myllytullin kiinteistöistä ja vähentänyt vuokratiloja. OSAO on tänä vuonna poistumassa Pikisaaren tiloistaan ja etsii ostajaa pitkään tyhjillään olleille tiloilleen Sanginsuun Metsäkouluntiellä.

OSAOn puutarha-alan opetus jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissaan Pirilässä. Myös opiskelija-asuntola jatkaa toimintaansa. OSAOn toinen toimipiste Kempeleessä sijaitsee Pirilän läheisyydessä Niittyrannantiellä.