OSAO muuttaa pois Pikisaaresta, Osekk halukas myymään rakennukset – tiloille halutaan löytää uudet käyttäjät

"Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemen mukaan Osekkissa halutaan säästää ennemmin seinistä kuin opetuksesta."

Ei taija kuntayhtymä rehtori olla ihan kartalla asioista.Kaukovainio on niin täynnä opiskelijoita,että ei mitään rajaa.Siksipä oppilaat ovatkin jatkuvasti työharjoittelussa,ja kirjalliset opinnot luetaan kotona,jos luetaan.

Valmistuvien tieto taito on valitettavasti aika lailla laskenut menneisiin aikoihin verrattuna,ja koulu sysää opetuksen työharjoittelupaikoille,josta johtuen työharjoittelupaikat on kovasti kortilla :(