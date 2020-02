Osallistu kyselyyn: Pitäisikö Oulun yliopiston muuttaa Linnanmaalta kaupungin keskustaan?

Kannatan yliopiston rakentamista keskustaan. Tämä hanke tulisi merkittävästi elävöittämään kaupunkikulttuuria. Lisäksi se on strategisesti äärimmäisen tärkeä yliopistolle. Tulevaisuudessa yliopisto joutuu kilpailemaan osaajista ja opiskelijoista. Muissa yliopistokaupungeissa keskustan läheisyys on yksi tärkeistä yliopiston kilpailuvalteista. Merkittävässä osassa suomalaisia yliopistokaupunkeja pääkampus tai ainakin suuri osa tiedekunnista sijaitsee keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Näin on ainakin Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Vaasassa ja Rovaniemellä. Näissä kaupungeissa yliopistoilla on ollut tärkeä merkitys kaupungin keskustan elävöittämiseen. Oulussa merkitys olisi todella suuri, sillä yliopisto on kooltaan suuri. Täällä vedotaan paljon Hervantaan ja Otaniemeen. On kuitenkin huomioitava, että Hervanta sijaitsee Tampereella, jossa on jo suuri yliopistokampus keskustaa elävöittämässä. Otaniemi puolestaan sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Helsingin keskustassa taas sijaitsee muita Aalto-yliopiston yksiköitä sekä Helsingin yliopiston suurin kampus. Tehdään Oulusta huikeaa yliopistokaupunki, jonka keskusta tunnetaan elävästä opiskelijakulttuuristaan ja joka houkuttelee kansainvälisiä osaajia tänne. Lisäksi Oulun pitää tulevaisuudessa pystyä houkuttelemaan väkeä tänne myös etelän kasvukeskuksista. Elävä kaupunkikeskusta on kunnan valttikortti.