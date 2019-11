Osallistu kyselyyn: Pitäisikö Oulun veroprosenttia nostaa?

Ei tarvitse nostaa. Asia hoituu vaihtamalla Oulun kaupungin taloudesta päättävä porukka oikeisiin talousosaajiin, joille voi maksaa jopa näitä kaupungin herroja korkeamman palkan. Pätevyydestä. Kaupungin omistama Partnera on leiponut nyt muutaman vuoden aikana satamiljoonaluokassa olevia tappioita tai tulon menetyksiä pahasti metsään menneillä päätöksillään. Ex Oulun Puhelimen omistamat DNA:n osakkeet lähes lahjoitettiin pois, nyt viimeisin episodi Hoivatilat myytiin hätäisesti puolella hinnalla, mikä niiden arvo on nyt. Hoivatilat oli toki paras sijoitus, mikä tehtiin DNA:n myynnistä saaduilla rahoilla. Ei hirveästi vakuuta nämä "Sykkelitkään" köpelöine käyttöönottosysteemeineen.