Osa lukijoista haluaisi Ouluun vuokrattavat sähköpotkulaudat, mutta kulkupelien turvallisuus huolettaa – "Jätettäisiinkö tämä muotilaji Oulussa väliin"

Kaleva kysyi perjantaina, pitäisikö Ouluun saada jo useammassa suomalaiskaupungissakin käytössä olevat sähköpotkulaudat. Menopelit kirvoittivat vilkasta keskustelua, ja juttuun tuli kahdessa päivässä lähes 150 kommenttia.

Eri yritysten operoimia sähköpotkulautoja on tällä hetkellä ainakin Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Ulkomailla sähköpotkulaudoilla on huristeltu jo useampia vuosia.

Sähköpotkulautojen mukana on tullut myös ikäviä lieveilmiöitä. Helsingissä laudat ovat kuitenkin aiheuttaneet useita sairaalahoitoa vaativia vammoja, Pariisissa taas laudoilla ajaminen jalkakäytävillä kiellettiin niiden aiheuttamien onnettomuuksien ja ruuhkien vuoksi.

Kommenteissa käytiin vilkasta keskustelua sähköpotkulautojen puolesta ja vastaan, mutta lukuisat kommentoija toivoivat Ouluunkin saatavan sovelluksen kautta vuokrattavia sähköpotkulautoja.

"Kokeilin Tieriä Tampereella, aivan loistava kulkupeli. Jotain uutta Oulunkin katukuvaan, ehdottomasti otetaan vastaan!", toteaa nimimerkki Mamma yli 50 v.

"Ehdottomasti Ouluun ja vuokrauspiste keskelle kaupunkia. Oulun keskusta on aivan autioitunut.", kirjoittaa C.

"Ehdottomasti kyllä! Olisipa hienoa käydä Nallikarissa mutka sähköpotkulaudalla. Näitä alkaa olla jo jokaisessa isommassa kaupungissa.", kirjoittaa Lukija Kempeleestä.

Osa kommentoijista oli testannut potkulautoja tai nähnyt niiden käyttöä muissa kaupungeissa, eivätkä kokemukset olleet positiivisia.

"Minulla on Tier-laudan tunnukset. Pari kertaa olen sitä Tampereella käyttänyt junaan mennessä. Ne toimivat, tai siis palautettava n. 2-3km, säteellä keskustasta (alueen ulkopuolelle jättö maksaa kai 15€). Käyttö on melko kallista, lähtö 1€ + 0,15€/min.

Ouluun en näitä suosittele, koska nyt pyöräillä saa käytännössä missä vaan (poliisin puuttumatta) ja homma toimii. Lautojen myötä tätä jouduttaisiin muuttamaan. Tampereella pyöräily on rajoitettu ydinkeskustassakin vain pyöräteille. Poliisi puuttuu ja jalankulkijat ovat ärhäköitä tilastaan.", kirjoittaa nimimerkki johtaja65.

"En halua. Olin viikko sitten Helsingissä ja se hurjastelu oli ihan holtitonta. Jalkakäytävillä ristiin rastiin täydellä vauhdilla. Jalankulkijat joutuivat väistelemään koko ajan. Laittakaa autojen sekaan hurjastelemaan.", kuvailee nimimerkki Jalkapelillä.

Turvallisuuskysymys huolettaa

Kommenteissa korostui myös se, kuinka äänettömien sähköpotkulautojen kanssa on tärkeää, että käyttäjät noudattavat sääntöjä ja käyttäytyvät asiallisesti.

"Tällä viikolla testattiin perheen kanssa Tierin lautoja Helsingissä. Oli todella helppokäyttöinen ja toimiva homma, ja ajaminen oli mukavaa ja hauskaa, tarjoaa uudenlaisen tavan liikkua. Sopii hyvin matkailijoidenkin käyttöön. Hinta on aika kova, jos käyttää jatkuvasti (5,5 e jos käyttää puoli tuntia, mikä varmaan kuitenkin normaaliin pikku siirtymään ylimitoitettu; esim 5 min siirtymä maksaisi 1,75 e). Jalankulkijana kulkiessa laudat ovat kuitenkin ärsyttäviä, kun nopeasti kaahailevat ohittelevat äänettömästi. Eli toimii kyllä, jos käyttäjät noudattavat sääntöjä ja käyttäytyvät asiallisesti. Parkkeeraus on myös oma ongelmansa, jos ihmiset jättävät lautoja minne sattuu. Mutta ehdottomasti kannatan kokeilun pohjalta lautoja myös Ouluun!", kirjoittaa nimimerkki Kokeillut.

Myös turvallisuusnäkökulma herätti huolta keskustelussa.

"Sähköpotkulauta on lähes turvallinen, kun sen nopeus rajoitetaan 15km/h. Suuremmat nopeudet ovat järjettömiä. Olemme testanneet joitakin vuosia sitten moderneja sähköpotkulautoja Oulussa. Ammattilaisten kokemukset kertovat karua kieltään.", kommentoi Turvallaan.

"Jep, olen kokeillut Helsingissä. Erityisen hauskat vempeleet joilla oli kiva huristaa pitkin kaupunkia. Nopaa ja vaivatonta liikkumista ydinkeskustan ulkopuolella pyöräteillä. Mutta sitten kun tullaan alueille missä liikkuu todella paljon ihmisiä niin homma tuleekin haasteellisemmaksi ja riskikertoimet kasvavat huomattavasti. Siinä missä tyhjällä pyörätiellä pystyi päästelemään täysillä, niin ydinkeskustassa saikin sitten jarrutella ja pujotella jatkuvasti, varsinkin zombeina käynnykän kanssa kulkevia ihmisiä sai varoa. Mukalakivikaduilla ei kulkenut kunnolla eikä kyllä ollut miellyttävän tuntoistakaan, vaatii tasaisen pinnan alleen.", kommentoi nimimerkki Keski-ikäinen vauhtipelle.

"Jätettäisiinkö tämä muotilaji Oulussa väliin. Jo nyt on vaikeuksia liikkua kävellen ja pyöräillen Oulun kehutuilla kevyenliikenteen väylillä koska pyöräilijät ja kävelijät liikkuvat baanoilla holtittomasti laidasta toiseen eikä koskaan voi tietää kummalta puolelta takaa tuleva ohittaa pyörän tai kävelijän, äänettömästi "hiipien". Kun tähän soppaan vielä laitettaisiin äänettömät menopelit kymmenien kilometrien nopeudella, olisi OYS:n akuuttipäivystys entistä enemmän tukossa vammapotilaitten takia. Siis selkeä ei!", perustelee nimimerkki toki toki.

Osa kommentoi, etteivät sähköpotkulautojen kaltaiset liikkumismuodot sovi Oulun kaupunkirakenteeseen.

"Keskustan kevyen liikenteen järjestelyt ovat niin toissijaiset yksityisautoiluun nähden, että liikkuminen laudoilla ei ole turvallista tai sujuvaa. Kankaille kaavoitetut kaupunginosat ovat toisaalta niin kaukana, että lautojen toimintasäde menee turhan tiukille. Tehkää asialliset ja kävelyliikenteestä erilliset pyöräily- ja lautailuväylät ensin keskustaan!", kirjoittaa nimimerkki Kaupunki ei ole valmis.