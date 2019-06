Oppivelvollisuuden ikärajan nosto voi Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan mukaan nostaa huomattavasti toisen asteen koulutuksen kustannuksia

Yksi pointti nimenomaa on ettei nuorista näitä "notkujia" tule, pääsevät siitä irti. Siksi kaikki tarvii pakollisen velvoitteen, kunnes on aikuinen. Moni notkuja herää vasta 16v siihen koulunkäyntiin, kun pahin murrosikä on ohi. Silloin ajatusmaailma muuttuu ja reaaliteetit selkenee.

Mutta kallista on, jos kaikki annetaan ilmaseksi. Kyllä voisi vanhempien tuloihin sidonnainen lukukausimaksu olla. Opintotukeenkin vaikuttaa alaikäisellä samantalouden tulot.