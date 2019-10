Onko syysloman ajankohta sopiva? – "Kukaan tiedä etukäteen, kummalla viikolla sää on parempi"

Koulujen syyslomaviikkoa vietetään parhaillaan Etelä-Suomessa ja Lapissa. Oulun seudulla syysloma on ensi viikolla. Ajankohta tuntuu kelpaavan suurimmalle osalle perheitä.

Ennen syyslomaa monissa kunnissa pidettiin syyslukukauden puolivälissä pieni tauko koulutyöstä, niin sanottu perunannostoloma. Maatalousvaltaisen yhteiskunnan aikaan moni koululainen käyttikin loman sadonkorjuutöissä. Nykyään syyslomaviikot täyttävät niin lomalennot kuin kotimaan lomakohteetkin. Oikullisten syyssäiden armoilla ei kotiin jäävienkään tarvitse olla, sillä lomaviikoilla on tarjolla monenlaista tekemistä.

Opetushallitus on julistanut syysloman lukulomaksi, jolloin perheitä kannustetaan lukemaan yhdessä. Lukuloman teemana on matkustaminen, jota lukeminen parhaillaan on. Opetushallituksen mukaan matka kirjan siivin on myös tasa-arvoisempi ja ekologisempi vaihtoehto perinteisille matkustamismuodoille.

Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Satu Haapanen (vihr.), onko ensi viikkoon sijoittuvan Oulun koulujen syysloman ajankohta sopiva, vai kannattaisiko loma pitää viikkoa aikaisemmin?

– En ole kuullut kenenkään vaativan syysloman ajankohdan aikaistamista. Syksyn säät vaihtelevat, eikä kukaan tiedä etukäteen, kummalla viikolla sää on parempi. Ajankohta koetaan varmaankin aika vakiintuneeksi ja sopivaksi. Monessa perheessä vanhemmatkin pitävät ensi viikolla lomaa, jotta perhe saa viettää aikaa yhdessä ja ehkä lähteä lomamatkallekin.

– Meillä monien viranhaltijoidenkin kalenterit ovat ensi viikolla tyhjät. Esimerkiksi Kuntaliitto kuitenkin taitaa elää Etelä-Suomen loma-aikataulun mukaan järjestäessään ensi viikolla kokouksia. Oulun seudulta ei niihin kokouksiin taida juuri osallistujia olla.

Tarvitaanko syyslomaa, vai olisiko parempi pidentää kesä- tai joululomaa?

– Syysloma tulee ehdottomasti tarpeeseen tässä keskellä pitkää syyslukukautta. Loma saa mielestäni olla koko viikon mittainen, jotta perheet ehtivät nauttia kunnolla arvokkaasta yhteisestä ajasta. Koulujen syyslomaa vietetään monissa Euroopan maissa.

Onko Oulussa tarpeeksi lapsille ja perheille sopivaa tekemistä ja tapahtumia syyslomaviikolla?

– Mielestäni on, mutta kyllä meidän pitäisi mainostaa esimerkiksi läpi vuoden tarjolla olevia ilmaisia liikuntavuoroja nykyistä enemmän. Bussimatkathan maksavat 7–16 -vuotiaille syyslomaviikolla vain 50 senttiä, kun matka maksetaan Waltti-kortille ladatulla arvolipulla.

Kuusamossa muutettiin kaksi vuotta sitten syyslomaviikon ajankohta viikolle 42, mutta se palautettiin seuraavana vuonna takaisin viikolle 43. Miksi näin, Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Marja Tornberg (kesk.)?

– Kuusamossa on Kainuun Ammattiopiston toimipiste, ja se halusi pitää lomansa samaan aikaan kuin Kainuussa sijaitsevissa toimipisteissä. Meille esitettiin Kuusamon kaikkien koulujen lomaviikon muuttamista, ja suostuimme esitykseen. Se oli selvästi virhe, sillä saimme muutoksesta paljon kielteistä palautetta.

– Meille tehtiin selväksi, että moni oli jo hyvissä ajoin tehnyt lomavalmisteluja viikolla 43 ja maatalouslomittajatkin oltiin monella tilalla varattu sille viikolle. Muutos sotki niin monen ihmisen suunnitelmat, että päätimme palata entiseen loma-ajankohtaan.

Tarvitaanko syyslomaa ja onko täysi viikko tarpeen?

– Kyllä tarvitaan ja koko viikko. Olen kysynyt asiaa lapsiltakin kouluja kiertäessäni. Monelle on myös tärkeää, että syysloma on meillä samaan aikaan kuin Oulussa. Kuusamolaisilla on Oulussa paljon sukulaisia ja ystäviä ja moni osallistuu syyslomaviikolla Oulun tapahtumiin. Tietenkin nämä syyslomaviikot ovat tärkeää aikaa Kuusamolle myös matkailuelinkeinon kannalta. Saamme tänne paljon lomavieraita.

– Kuusamossakin järjestetään syyslomaviikolla monenlaista tekemistä, niin kaupungin kuin järjestöjen toimesta. Sellaistenkaan lasten, joiden vanhemmat ovat lomaviikolla töissä ei tarvitse jäädä yksin kotiin.