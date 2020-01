Onko reikäinen tie jo korjattu Iissä? "Tällaisilla vesisateilla lopullista korjausta ei vielä pystytä tekemään"

Nelostien pahat päällystevauriot yllättivät monet autoilijat Iissä varhain perjantaina. Isot, osin veden peittämät kuopat tiessä rikkoivat ainakin autojen renkaita ja vanteita.

Alueella tehdään tieremonttia, jota urakoi Destia. Destian mukaan vanha päällyste oli rikkoutunut poikkeuksellisten kelien myötä. Eniten vaurioita oli Nelostien ja Haukiputaantien risteyksen tienoilla.

Onko tie jo korjattu, aluevastaava Johanna Sieppi Lapin ely-keskuksesta?

– Reikiä on paikattu, mutta kelit ovat nyt sellaiset, että niitä varmasti joudutaan paikkaamaan lisääkin. Tällaisilla vesisateilla lopullista korjausta ei vielä pystytä tekemään. Onneksi sinne on pysyvämpikin korjaus tulossa ensi kesänä, kun hanke valmistuu. Tilannetta seurataan, ja ongelmiin pyritään reagoimaan ennakoivasti. Se on hankalaa, koska uusia reikiä voi syntyä nopeasti. Vesi, suola ja lämpötilavaihtelut ovat myrkkyä huonokuntoiselle päällysteelle.

Onko autoilijoita varoitettu?

– Pahin keskiosa eristettiin lamellein ja liikennejärjestelyin, jotta ajolinjat eivät enää kulje sen päältä. Nopeusrajoitus on laskettu 60 kilometriin tunnissa, ja päällystevaurioista varoitetaan liikennemerkeillä. Varoitukset on syytä ottaa vakavasti.

– Akuuteista, liikennettä vaarantavista ongelmista kannattaa aina soittaa Tienkäyttäjän linjan numeroon 0200 2100. Sitä kautta ne menevät heti myös urakoitsijoiden tietoon.

Onko teille jo tullut korvausvaatimuksia Iin vahingoista?

– Ei varmaan vielä. Niitä tehdään pienellä viiveellä elyn sähköisen palvelun kautta.

Liikennettä vaarantavista tiestön ongelmista voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100.

Linkit teiden kunnossapitäjien urakoihin löytyvät nettisivuilta.