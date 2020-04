Onko Oulun kaupungin hammashoito jo sopeutunut koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen? –"Tällä hetkellä emme ota uusia potilaita tarkastukseen"

Oulun kaupunki on ajanut alas kiireetöntä hammashoitoa koronatilanteessa. Toimenpiteitä on tehty jo muutaman viikon ajan.

Onko kaikille kiireettömän hoidon potilaille saatu ilmoitettua peruutuksista, vt. palvelupäällikkö Marja-Liisa Niemelä?

– Kaikille potilaille, joilta aika on jouduttu perumaan, on ilmoitettu peruutuksesta, joko tekstiviestillä tai puhelimitse. Tällä hetkellä emme ota uusia potilaita tarkastukseen, mutta pyrimme hoitamaan potilaita, joilla hoito on kesken ja riski tilanteen pahenemisesta, jos hoito venyisi pitkälle syksyyn.

– Myös kaikkien riskiryhmiin kuuluvien ja yli 70-vuotiaiden hoidot on peruttu STM:n ohjeiden mukaan.

Paljonko peruutuksia tehtiin?

– Tällä hetkellä muutama sata aikaa.

Joko infektiosairaille hammashuollon päivystyspotilaille on saatu perustettua oma hoitopiste?

– Tällä hetkellä hengitystieinfektiota sairastaville on pystytty järjestämään oma erillinen vastaanotto Dentopoliksen tiloihin. Potilaille annetaan puhelimessa ohjeet saapumisesta vastaanotolle. Hengitystieinfektiota sairastavat potilaat ohjataan vastaanotolle erillisen sisäänkäynnin kautta.

– Jos tilanne vaatii, on Haukiputaalle mahdollista perustaa toinen suun terveydenhuollon infektiovastaanotto. Tällä hetkellä tarve on varsin pientä, muutama potilas vuorokaudessa. Seuraamme tilannetta aktiivisesti, ja olemme valmiit reagoimaan nopeasti.

– Hengitystieinfektiota sairastavien potilaiden hoito pyritään siirtämään, jos mahdollista, kunnes potilas on parantunut. Vain välttämätön hoito annetaan infektion aikana. Kova särky, joka ei rauhoitu särkylääkkeellä, turvotus, voimakas verenvuoto ja tapaturmat pyritään hoitamaan.

Onko riskiryhmiin kuuluville perustettu oma hoitopisteensä?

– Riskiryhmiin kuuluville on oma vastaanotto Dentopoliksessa. Heidät ohjataan ulko-ovelta omaan erilliseen odotustilaan.

Dentopoliksessa asioineet ovat havainnoineet, että hoitohenkilökunta ei ole suojannut itseään normaalista poikkeavalla tavalla. Onko hammaslääkäreille ja -hoitajille saatavilla visiirejä tai muita erityisiä suojavarusteita? Onko niitä riittävästi?

– Olemme pystyneet suojautumaan STM:n ohjeiden mukaisesti. Myös hoitotoimenpiteissä noudatetaan ministeriön ohjeita. Aerosolia aiheuttavia toimenpiteitä pyritään välttämään. Hoitotoimenpiteet voivat näin toimien kestää hieman kauemmin ja joitakin toimenpiteitä voidaan siirtää syksyyn, kunnes epidemiatilanne on ohi.

– Turvaamme, että annettava hoito on turvallista ja laadukasta sekä potilaalle että henkilökunnalle. Toimimme viranomaisten ohjeiden mukaan ja seuraamme aktiivisesti koronatilanteen etenemistä.