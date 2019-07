Onko annoksesi "kinkku" todella kinkkua? – nimen oikeaa käyttöä valvotaan jatkossa tarkastuksissa myös Oulun seudulla

Kinkku, kinkkuvalmiste vai makkarapuriste

Lihajalosteissa on tarkkaan määritelty milloin tuotetta voi kutsua kinkuksi ja mitä se saa pitää sisällään.

Virallisen määritelmän mukaan kinkku on kokolihatuote, johon on kinkun lisäksi käytetty ainoastaan suolaa, vettä, mausteita ja glukoosia tai tärkkelyssiirappia sekä joitain sallittuja lisäaineita. Sen lihapitoisuus on noin 90 prosenttia.

Nimeä kinkku voidaan käyttää vain sellaisista tuotteista, joihin käytetty liha on yksinomaan kinkkua.

Kinkkuvalmiste voi sisältää myös muuta lihaproteiinia, muita proteiinivalmisteita tai muita sidonta-aineita.

Niiden lihapitoisuus on yleensä noin 65 ja 80 prosentin välillä.

Makkaraksi nimitetään lihavalmistetta, jonka lihapitoisuus on yleensä noin 30 ja 80 prosentin välillä. Se eroaa muun muassa koostukseltaan ja rakenteeltaan kinkusta.

Makkaranimeä käytetään myös, kun ainesosa on makkaran kaltainen pizzasuikale.

Ruokavirasto on linjannut pizzasuikale-nimitys ole elintarvikkeen nimi, vaan kaupallinen nimi.

Lähde: Oulun seudun ympäristötoimi, Ruokavirasto