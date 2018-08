Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Martti Korhonen (vas.) ei ole yllättynyt asukkaiden mielenkiinnosta Tuiranpuiston luonnoksiin. Asukastilaisuus keräsi keskiviikkona paljon väkeä.

Korhonen itse on sitä mieltä, että Tuiranpuiston perusasetelma on kohtuullisen selkeä.

Tuiranpuiston kehittämisestä pidettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Tuiran koululla keskiviikkona. KUVA: Joel Karppanen

– Onhan se todella merkittävä, arvokas ja erikoinen alue, joka on monesta eri syystä johtuen säästynyt. Alue rakennuksineen on todella arvokas, ja sitä pitää sillä pieteetillä sitten kohdellakin. Esimerkiksi asuinkäyttöön sitä ei pidä mennä ottamaan, Korhonen sanoo.

– Vaikeuskerroin tulee siitä, miten vanhoja rakennuksia pystytään kehittämään niin, etteivät rakennukset lähde rapistumaan. Osa rakennuksista on jo heikossa kunnossa.

Korhosen mielestä tilaisuudessa asukkaiden näkemyksiä saatiin hyvin kirjattua ylös.

Hän sanoo, että asukkaiden mielipiteet ovat hyödyllisiä ja niillä on oikeasti vaikutusta.

– Todella monessa kaavassa on pyritty huomioimaan asukkaiden palautetta. Keskiviikon tilaisuus oli sellainen, että saatiin hyvin kirjattua palautteita. Mutta totta kai aina on parempi, jos on kirjallista palautetta. Silloin se on dokumentoituna ja monesti jäsentyneempänä.

Kaavoitusarkkitehti Elina Jaara kertoo, että tuiralaiset ovat olleet aktiivisia, ja kommentteja on kaupungille kertynyt valmistelun aikana.

Syksyllä pyritään tekemään kaavaehdotus, jossa olisi yksi ehdotus kaavasuunnitelmaksi.

– Tavoitteena on, että ennen joulua olisi yksi ehdotus, mutta varmaksi sitä ei voi luvata.

Kommentit luonnoksiin on hyvä antaa niiden nähtävillä olon aikana eli 6.9. kello 15.30 mennessä.