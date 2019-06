"On tätä odotettu" – Karjasillan kirjasto ehti olla remontin takia suljettuna yli puolitoista vuotta

Karjasillan kirjaston ovet avautuivat maanantaina kello 12. Tapahtuma houkutteli paikalle kolmisenkymmentä kirjaston asiakasta. Remontissa korjattiin muun muassa lattiarakenteita.

Kello on maanantaina 11.58. Karjasillan kirjaston lasiovien taakse on kertynyt liki kolmikymmenpäinen joukko. Sisällä henkilökunta odottaa malttamattomana. Kahvit ja mehut ovat valmiina. Automaattisen sähköoven pitäisi avautua hetken kuluttua. Naps, auki on!