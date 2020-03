Kevään lanit, viikonlopun yli kestävä ompelutapahtuma on peruttu, mutta etälanit ovat suunnitteilla.

Ompelukoneet ja saumurit surraavat, silitysrauta sihisee ja puheensorina valtaa tilan, kun oululaiset ompeluharrastajat kokoontuvat viikonlopun yli kestäville ompelulaneille.

Parinkymmenen ompelijan työskennellessä yhtä aikaa meteli on melkoinen.– Vielä ei ole peltoreita tarvittu, laneilla useamman vuoden kulkenut Tiina Viittala kertoo.

Harrastajien yhteisöllinen ompelu jatkuu, vaikka kasvokkaiset tapaamiset ovat väliaikaisesti tauolla.

Tapana on ollut ompelun merkeissä kokoontua yhteen muutamia kertoja vuodessa.

Silloin jokainen osallistuja on pakannut mukaansa kimpsut, kampsut, ompelukoneet ja saumurit ja suunnannut yhdessä varattuun tilaan, yleensä koululle.

Koneita tilasta ei tarvitse löytyä, mutta pöytiä, tuoleja ja keittiö tarvitaan, sillä laneilla vietetään aikaa aamusta yömyöhään.

– Puolen yön aikoihin lopetellaan ja taas yhdeksän aikoihin aamulla aloitellaan. Moni leikkaa kankaat valmiiksi ennen laneja, että saa käyttää ajan ompeluun, Viittala kertoo.

– On tosi kovia ompelijoita, jotka viikonlopun aikana tekevät ihan valtavia määriä, kymmeniä vaatteita. Toisaalta voi olla isompi projekti, vaikka takki, jonka tekemiseen saattaa mennä pari päivää, kun tekee mittomiset ja muutokset.

Yhdessä ompeleminen ei kuitenkaan ole pelkkää suorittamista. Samalla hoidetaan myös sosiaalista elämää.

– On ihana, kun saa jutella ompelujuttuja samanhenkisten kanssa. Kun on ompeluongelma, varmasti jollakin on idea, miten se ratkeaa.

Yksinäistä ilman yhteisöä

Osallistujat löytävät tiensä tapahtumiin Facebookin Oulun ompelun ystävät ja Oulun ompelulanit -ryhmistä.

Laneille osallistuu kaiken ikäisiä, mutta 30–40-vuotiaat pienten lasten äidit ovat parhaiten edustettuna.

Harrastajilla ei ole yhdistystä, joten tapahtumat järjestetään vapaaehtoisten voimin. Laneille vetää hyvä pöhinä ja samanhenkisten kohtaaminen.

Maaliskuun livetapahtuma on peruttu, mutta sitä suunnitellaan järjestettäväksi etäyhteyden avulla.

Laneilla käyvillä on käytössään yhteinen WhatsApp-ryhmä, joka toimii ympäri vuoden aktiivisena.

Siellä jaetaan päivittäin kuvia valmiista töistä, kysytään neuvoa kinkkisiin ongelmiin ja jaetaan vinkkejä kangasostoksille.

Ompelu on yksinäistä työtä, mutta sosiaalista siitä tekee yhteisö ympärillä.

Joustava kangas antaa anteeksi

Viittalan kotona on erillinen tila harrastamista varten. Siellä koneet ovat aina paikoillaan ja keskeneräisen työn saa huoletta jättää levälleen.

Viittala on kahden tarhaikäisen lapsen äiti. Enimmäkseen hän ompelee vaatteita lapsille ja aikuisille.

Pienten lasten äidillä työskentely keskeytyy jatkuvasti. Paita valmistuu monessa osassa, sauma kerrallaan.

Perusvaatteiden ompelu sujuu omin päinkin, mutta Oulu-opiston ompelukursseilta Viittala on hakenut apua vaatteiden kaavoittamiseen.

Valmiskaavat harvoin sopivat sellaisinaan, vaan niitä täytyy muokata omien mittojen mukaan.

Kun lisää kaksi senttiä tänne, pitää ottaa sentti pois tuolta.

– Paljon ihmiset ompelevat vaatteita itselleen ja lapsilleen. Pärjäilen perusvaatteiden kanssa, mutta kun itselle tekee, joka kerta pitää katsoa kaavat uudestaan opettajan kanssa.

Vasta-alkajaa Viittala vinkkaisi trikookankaiden suuntaan.

– Esimerkiksi trikoopipo on helppo tehdä, ja se antaa vähän anteeksi, kun joustaa, Viittala sanoo.

Käsityömessut järjestetään viikonloppuna Facebookissa

Käsityömessut järjestetään tänä viikonloppuna ensimmäistä kertaa virtuaalisesti.

Perjantaista sunnuntaihin avoinna oleva nettitapahtuma kerää yhteen 500 kotimaisiin käsitöihin ja käsityömateriaaleihin keskittyvää yritystä ympäri Suomen.

Tavanomaisten käsityömessujen peruuntumisen vuoksi käsityöyrittäjät päättivät järjestää tapahtuman hyvin nopealla aikataululla.

– Pari viikkoa sitten tuli hallitukselta suositus yli 500 henkilön tapahtumien peruuttamisesta. Siinä kohtaa monella käsityöyrittäjällä tyhjeni kevään kalenteri. Hätäratkaisuna keksittiin, että viedään käsityömessut nettiin, järjestäjänä toimiva Anniina Isokangas PaaPii Designilta kertoo.

Tapahtuman näyttämönä toimii Kässämessut netissä -niminen Facebook-ryhmä, jonka kansioihin jaetaan aiheryhmittäin yrittäjien julkaisemat tuotemainokset.

Ryhmä on suljettu, mutta mukaan pääsevät kaikki sitä haluavat.

– Messuhallin seinät eivät tule vastaan, Isokangas vitsailee.

Myynti tapahtuu yrittäjien omilla verkkosivuilla tai sähköpostitse.

– Ei ole kyseessä mikään tarjous- tai alennuskarnevaali. Tässä tilanteessa tapahtuma on monelle yrittäjälle ainoa myyntikanava.

Ryhmässä on tällä hetkellä yli 20 000 jäsentä.

– Se on yllättänyt, kuinka paljon yrityksiä ja asiakkaita virtuaaliset messut kiinnostavat. Ehkä, jos menee hyvin, tästä voisi tulla pysyväkin tapa, Isokangas sanoo.