"Olosuhteet ovat kuin Siperiassa Kiviniementiellä" – kolme autoa seisoi peräkkäin rengas rikki ja hätävilkut päällä

Ei muutako suolaa lisää pitkin talvea, niin tiet pysyy kunnossa ja käyttäjät maksaa vauriot kulkuvälineissään. Käyttäjillä ja kunnossapidosta vastaavilla on hiema eri käsitys, miten noita teitä pitäisi hoitaa. Pienemmillä teillä urakoitsijoilla on varmaan joku kilpailu menossa ja he ottavat aikaa, kuka pitää korkeinta keskinopeutta auraamisessa. ei se niin väliä, lähteekö lumi tiestä, kunhan lentää komealla kaarella.