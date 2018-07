Olitko Qstockissa kymmenen vuotta sitten? – Kuvat kertovat festaritunnelmista vuosien takaa

Kymmenen vuotta sitten Qstockissa jonotettiin festareille, olitko mukana silloin?

Lavan edusta ja ravintola-alueiden verkkoaitojen vierustat pakkautuivat täyteen kuulijoita, kun Manic Street Preachers starttasi keikkansa Motorcycle Emptinessillään. Esiintyjiä olivat myös esimerkiksi Within Temptation ja Dark Tranquillity.

Mennään hieman kauemmas Qstock-menneisyyteen. Muistatko vuoden 2006 Qstockin, jossa nähtiin muun muassa Motörhead, Paradise Lost ja The Cardigans.

