"Olen nähnyt tapauksia, joissa ihminen on kokenut parantuneensa ihmeen kautta" – Päivi Niemi pyörittää Oulussa rukousklinikkaa, jolta haetaan apua niin sairauksiin kuin ihmissuhdeongelmiinkiin

Oulussa on kymmenen vuoden ajan toiminut Healing Rooms -rukousklinikka. Sitä pyörittävä Päivi Niemi kokee, että toisten puolesta rukoillessa omakin uskonelämä pysyy raikkaana.

Päivi Niemi, Oulun Healing Rooms -rukousklinikan johtaja:

"Olen palvellut eri seurakunnissa 35 vuotta. Rukouspalvelua on ollut seurakunnissa kautta aikojen. Healing Rooms on kuitenkin ensimmäinen seurakuntien ulkopuolinen palvelu, joka toimii säännöllisesti ja on erikoistunut parantumisen rukoiluun.