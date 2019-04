Kysymys on siitä, että on ehdottoman selkeät säännöt eli jos ei kerkiä ajoissa äänestämään tai sitten tule jono katkaista ja sen jälkeen tulleet siirretään sivuun. Kysymyshän on pelinsäännöistä, eikä mistään muusta. Jos ollaan demokratian maassaa, tulee voida äänestää luotettavasti ja sääntöjen mukaan, jotta demokratia ei kärsi kansalaisten silmissä, joten virkamiehet toimikaa niin, että luottamus ei rapistu.