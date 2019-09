Oamkin avajaisia juhlittiin Teatrialla – "Toivon, että säilytätte tämän innostuksen", rehtori Jouko Paaso totesi

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) lukuvuoden avajaisissa Club Teatrialla vallitsi keskiviikkona iltapäivällä hyvä ja nuorekas tunnelma tai rento ja lämmin tunnelma, kuten rehtori Jouko Paaso ennakolta lupasikin.

Ainutlaatuista tilanteessa avajaisten juontajien Elli Tervon ja Emma Hannosen mielestä se, että 24. avajaisia vietettiin tilanteessa, jossa tiedetään, että lukuvuoden aikana kaksi Oamkin kampusta muuttaa Linnanmaalle.

Juontajat muistuttivat Pohjois-Suomen keskuksen, Oulun, olevan pyöräilykaupunki, jossa pyöräillään ympäri vuoden. Tähän teemaan liittyen rehtori Paaso karauttikin ihan lavalle asti uudenkarhealla kaupunkipyörä Sykkelillä.

Lavalla Paaso joutui juontajien hyppysiin kertomaan ensin kesälomansa vietosta ja sujumisesta. Seuraavaksi häntä pyydettiin kertomaan, millä mielin hän odottaa tulevaa muuttoa Linnanmaalle.

– Varmasti jännittynein mielin odotan sitä ja voi sanoa, että myös henkilöstö on aika innostunut. Meillä on hyvin paljon tiloihin liittyviä asioita. Tällä hetkellä meillä on agendalla se, miten saamme tehtyä hyvää yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa, Paaso miettii.

– Olemme Linnanmaalla paljon isomman toimijan, joka on myös omistaja, kainalossa, niin miten me pystymme säilyttämään sen hienon laadun ja työelämäläheisyyden, joka meille on ominaista ja asia, jolla olemme menestyneet.

Seuraavaksi juontajat peräsivät rehtori Paasolta tulevan lukuvuoden teemaa.

– Minun mielestäni hyvä teema oamkilaisille on yhteisöllisyys. Olemme saaneet yhteisöllisyydestä hyviä arvioita ulkopuolisilta arvioijilta. Nyt kun Linnanmaalle muutto ja yliopistoyhteistyö tulevat vahvasti mukaan, toivotaan, että me entisestään parannamme tätä yhteisöllisyyttä, ja sitä kautta olemme entistä parempia ja entistä innostuneempia, Paaso sanoo.

Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan tavoin Paaso kiitteli uusia oamkilaisia hyvästä valinnasta.

– Toivon, että säilytätte tämän innostuksen, mikä teillä nyt alussa on, vaikka tiettyä epävarmuuttakin saattaa olla. Toivottavasti me kykenemme vastaamaan teidän toiveisiinne ja niihin urahaaveisiin, joita teillä on. Jos teillä on mitä tahansa palautetta annettavana, otamme sen mielellämme vastaan, koska haluamme kehittää toimintaamme, Paaso muistutti.

Sopimusala-asiamies Taisto Palola ja opiskelijayhteyshenkilö Heidi Alajukuri (oik.) kertoivat ammattiliitto Pron toiminnasta ja opiskelijajäsenyydestä musiikkipedagogiksi opiskelevalle Minna Joki-Luomalalle. KUVA: Jukka Leinonen

OSAKOn hallituksen varapuheenjohtaja Nina Lyytikäinen muistutti perinteiden pitävän kasassa, vaikka ympäristö muuttuu.

– Toivon, että lämmin ja tiivis yhteistyö sekä hyvä tekemisen meininki säilyvät, Lyytikäinen sanoi.

Avajaisten aikana Teatrialla yli 50 näytteilleasettajaa kertoi omasta toiminnastaan erityisesti uusille opiskelijoille. Yksi esittelijöistä oli ammattiliitto Pro.

– On ollut todella paljon huisketta tänä päivänä. Olemme kertoneet työelämään liittyvistä asioista ja tarjonneet opiskelijajäsenyyttä, sopimusala-asiamies Tero Puutio selventää.

Oulun Energia on Oamkin vuoden 2019 sidosryhmä. Avajaisissa palkittiin myös ansioituneita oamkilaisia.

Lapsentahtisen ensi-imetyksen avulla kohti toiveiden mukaista imetyskokemusta palkittiin vuoden julkaisuna. Sen tekijät ovat Johanna Alian, Marjo Makkonen ja Satu Rainto.

Biofilinen työtilasuunnittelu palkittiin vuoden opinnäytetyönä. Sen tekijä on rakennusarkkitehdiksi valmistunut Fiia Tryyki.

Vuoden opiskelija on toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Tiina Ala-aho.

Vuoden opettaja on kätilötyön lehtori Minna Perälä.

Avajaispäivä huipentui opiskelijakunnan organisoimaan iltajuhlaan, Preludiin.