Nyt voi hakea Oulun nuorisovaltuustoon

Oulun nuorisovaalien ehdokasasettelu on alkanut. Nuorisovaaleissa voi asettua ehdolle, jos on syntynyt 1999–2003 ja asuu tai opiskelee Oulussa.

Nuorisovaalit järjestetään 26. marraskuuta – 4. joulukuuta. Vaaleissa valitaan uusi Oulun nuorisovaltuusto ONE (Oulun Nuorten Edustajisto), jonka tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin oululaisessa päätöksenteossa. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimikautensa vuoden 2019 alussa. Toimikausi on kaksivuotinen.

Ehdokasasettelu jatkuu 8. marraskuuta saakka, ja kampanjointiaika on 12. marraskuuta – 3. joulukuuta. Äänestysikärajaa on laajennettu siten, että nuorisovaaleissa äänioikeus on 1999–2005 syntyneillä oululaisilla nuorilla.